DE
FR
Abonnieren
Mall leistet sich Patzer – Labeau profitiert
3:09
Highlights im Video:Allein und einschussbereit: Ayé bringt Ball aus zwei Metern nicht ins Tor

Wenns läuft, dann läufts
Jetzt hat Thun sogar ein Luxusproblem im Sturm

Überraschungsleader Thun verblüfft weiter. Selbst Fragezeichen, die im Raum standen, werden auf dem Platz weggeputzt.
Publiziert: 08:21 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Die beiden erfolgreichen Startelf-Debütanten: Brighton Labeau (l.) und Kastriot Imeri.
Foto: Urs Lindt/freshfocus

Darum gehts

  • Thun verblüfft: Leaderposition behauptet – und neues Luxusproblem
  • Stürmer Labeau wischt alle Fragezeichen vom Tisch
  • Woran Trainer Lustrinelli nun arbeiten will
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Die unfassbaren Thuner sind nicht nur in die Super League und direkt auf den Leaderthron aufgestiegen, sondern bleiben dank des wilden Siegs gegen Servette (3:1) auch dort. Sechs Siege in neun Spielen – ein Märchen, das sich vor der stolzen Zahl von 8'609 Fans in der Stockhorn-Arena abspielt.

Aktuell greifen alle Zahnräder ineinander. Alle? Wenn man beim Überraschungsleader zuletzt im Kader mit der Lupe nach möglichen Problemchen suchte, stiess man auf Brighton Labeau. Der gewichtige Thuner Sommertransfer stand nach zwei Monaten immer noch bei null Toren. Nun ist auch das Fragezeichen um Labeau komplett weggewischt.

Bürki zum Luxusproblem: «Bertone oder ich würden intervenieren»

Labeau, der Nationalstürmer Martiniques, steht erstmals in der Startelf, kommt, siegt und trifft! Schon nach 15 Minuten zappelt der Ball dank Labeau zum zweiten Mal für Thun im Netz. Weil das Tor aufgrund eines vorangehenden Handspiels annulliert wird, trifft der Stürmer halt einfach drei Minuten später erneut. Problem gelöst.

«Nur mit Glück wären sie nicht da oben»
2:43
Mall lobt Thun nach Niederlage:«Nur mit Glück wären sie nicht da oben»

Auch sonst spielt Labeau stark und ist spielfreudig. Das führt zu einem Luxusproblem. Bisher war immer klar, dass Ibayi und Rastoder das Sturmduo bilden. Rastoder bekam eine Startelf-Pause, weil er mit Nordmazedonien in der WM-Quali unterwegs war. Nun hat Trainer Mauro Lustrinelli plötzlich drei formstarke Stürmer für zwei Positionen.

«Für uns hervorragend», strahlt Captain Marco Bürki. «Alle drei sind super Typen, keiner ist ein Egoist. Und wenn etwas in diese Richtung aufkommen sollte, wären Leonardo Bertone oder ich die ersten, die intervenieren würden. Aber da sehe ich überhaupt kein Problem.»

Auch Imeri trifft bei Startelf-Debüt

Für Trainer Lustrinelli muss es sich wie ein Märchen anfühlen: Er stellt nicht nur Labeau das erste Mal erfolgreich in die Startelf, sondern auch Königstransfer Kastriot Imeri, der Anlaufzeit braucht. Dieser trifft schon in der 7. Minute zum frühen Ausgleich!

FC Thun aktuell
Stürmer glänzt bei Startelf-Debüt
Mit Video
Thun-Noten gegen Servette
Stürmer glänzt bei Startelf-Debüt
Geht jetzt der Knopf von Null-Tore-Stürmer Labeau auf?
Thun-Inside
Sportchef nimmt Stellung
Geht jetzt der Knopf von Null-Tore-Stürmer Labeau auf?
Thun verlängert frühzeitig mit Mittelfeldspieler Reichmuth
Thun-News
«Auf sich aufmerksam gemacht»
Thun verlängert frühzeitig mit Mittelfeldspieler
Kastriot Imeri packt über dunkle Zeit in Bern aus
Interview
«Wollte alles hinschmeissen»
Kastriot Imeri packt über dunkle Zeit in Bern aus

Im Gegensatz zu Labeau gelingt Imeri längst noch nicht alles. Immerhin bringt sich der Genfer stets stark ein – keiner fordert lauter und öfter den Ball, als er.

«Mentalität fantastisch – taktisch nicht unser bestes Spiel»

Übrigens: Nach dem weggewischten Labeau-Fragezeichen hat Thun trotzdem neue Herausforderungen. Trainer Lustrinelli sagt: «Die Mentalität und das Herz meiner Mannschaft waren unglaublich gut, fantastisch. Taktisch aber haben wir gegen Servette, eine der spielstärksten Mannschaften der Liga, nicht unbedingt unser bestes Spiel gezeigt.» Dreimal musste er sogar das System ändern.

Lustrinelli kündigt an: «In diesem Spiel war alles ein bisschen wild bei uns. Natürlich werden wir nächste Woche unsere Organisation anschauen.» Es gibt doch noch Zahnrädchen, an denen der Überraschungsleader schrauben kann.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
9
6
19
2
FC Basel
FC Basel
9
9
18
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
7
15
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
-1
14
5
FC Lugano
FC Lugano
9
-2
13
6
FC Zürich
FC Zürich
9
-3
13
7
FC Sion
FC Sion
8
3
12
8
FC Luzern
FC Luzern
8
1
12
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
8
2
9
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
1
8
11
Servette FC
Servette FC
9
-5
8
12
FC Winterthur
FC Winterthur
9
-18
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Thun
        FC Thun
        Super League
        Super League