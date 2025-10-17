DE
«Hat auf sich aufmerksam gemacht»
Thun verlängert frühzeitig mit Mittelfeldspieler Reichmuth

Publiziert: vor 24 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
Nils Reichmuth (l.) hat seinen Vertrag beim FC Thun frühzeitig um ein Jahr verlängert.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Der FC Thun hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Nils Reichmuth vorzeitig um ein Jahr bis Sommer 2028 verlängert. Der 23-Jährige war im August 2023 zum Verein gestossen und überzeugte in der Rückrunde der Aufstiegssaison mit sieben Toren. In der laufenden Saison hat er zum Thuner Höhenflug bereits drei Torbeteiligungen beigesteuert.

Sportchef Dominik Albrecht freut sich über die Verlängerung: «Nils hat sich letzte Saison sehr gut entwickelt und mit seiner Variabilität, Abschlussstärke und Intensität auf sich aufmerksam gemacht.» Nun gelte es, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen – mit Thun in der Super League.

