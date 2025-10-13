DE
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: FC Thun - Servette FC (18.10.2025)
FC Thun
18:00
Servette FC
FC Thun
Ab 18:00 Uhr
Vs
Servette FC
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Super League
FC Thun - Servette FC
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
8
4
16
2
FC St. Gallen
8
7
15
3
FC Basel
8
6
15
4
BSC Young Boys
8
-1
14
5
FC Zürich
8
-2
13
6
FC Sion
8
3
12
7
FC Luzern
8
1
12
8
FC Lugano
8
-3
10
9
Grasshopper Club Zürich
8
2
9
10
FC Lausanne-Sport
8
1
8
11
Servette FC
8
-3
8
12
FC Winterthur
8
-15
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
18. Oktober 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Thun, Schweiz
Stockhorn Arena
Kapazität
10’398
