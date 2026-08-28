Hagel-Alarm im GC-Campus. Vor dem Vaduz-Spiel werden einige Autos in Niederhasli beschädigt. Warum Zeidler verschont blieb und ob die Neuzugänge für das Keller-Duell schon ein Thema sind. Hier kommt das GC-Inside zur 5. Runde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hagelsturm beschädigt Autos am GC-Campus in Niederhasli am Freitag

Trainer Peter Zeidler verschont, da er mit dem Velo unterwegs war

Von Moos und Morandi mit wenigen Einsätzen: 3 bzw. 2 seit März 2026

Björn Lindroos Redaktor Sport

Die News der Woche

Das heftige Unwetter hat auch vor dem GC-Campus in Niederhasli keinen Halt gemacht. Dicke Hagelkörner prasselten am Freitag auf das Trainingsgelände der Hoppers ein. «Es war brutal», sagt Trainer Peter Zeidler gegenüber Blick. «Wir wollten gerade anfangen, als es losgegangen ist. Wir haben das Training 30 Minuten nach hinten verschoben und dann war der Spuk wieder vorbei. Dann konnten wir gut trainieren», so Zeidler.

Ganz ohne Schaden kamen die Hoppers aber nicht davon. Während das Mobiliar auf dem Campus grösstenteils heil geblieben ist, haben einige der parkierten Autos Hagelschäden abbekommen. «Ein paar Autos wurden beschädigt. Einige mehr, einige weniger.» Gemäss Blick-Informationen sind Autos von Spielern und Spielerinnen der Hoppers unter den Beschädigten. Zeidler selbst blieb aber verschont. Denn der Trainer fährt meist mit dem Velo zum Campus.

Die grosse Frage

Welchen Einfluss können die zwei Neuzugänge Julian von Moos und Giotto Morandi auf das GC-Spiel haben? Beide haben eine schwierige Saison hinter sich und kamen kaum auf Einsatzminuten. Von Moos absolvierte seit März 2026 nur drei Pflichtspiele, Morandi gar nur deren zwei.

«Das braucht natürlich noch Zeit. Es geht jetzt vor allem darum, wieder in den Rhythmus zu finden. Wir wissen natürlich, dass sie nicht sofort Bäume ausreissen können.» Ein Einsatz im Vaduz-Spiel am Sonntag sei aber möglich. «Die Entscheidung, ob Morandi und von Moos schon im Kader sind, fällt am Samstag nach dem Abschlusstraining», sagt Zeidler.

Gesagt ist gesagt

«Wir hatten ein internes Testspiel. Elf gegen Elf auf dem Campus. Es hat seinen Zweck erfüllt. Es war gut, dass die Neuzugänge ein erstes Mal miteinander spielen konnten», sagt Peter Zeidler darüber, wie sein Team das spielfreie Wochenende verbracht hat. Die Partie gegen Sion von vergangener Woche wurde aufgrund des Europacup-Spiels der Walliser verschoben.

Die Blick-Prognose

Obwohl der Aufsteiger nach vier Spielen noch ohne Punkte da steht, macht Vaduz bisher keine schlechte Falle. Die Liechtensteiner spielen mutigen Fussball nach vorne und blieben noch nie ohne Torerfolg. Dass die Defensive das Problem bei Vaduz ist, dürfte aber auch GC nicht entgangen sein. Man darf am Sonntagnachmittag also eine attraktive Partie erwarten, in der die Hoppers mit einer stabilen Defensivleistung den ersten Dreier der Saison einfahren können.

Mögliche Aufstellung

Hammel; Stroscio, Diaby, Mikulic, Rissi; Abrashi, Meyer, Krasniqi; Plange, Muci, Bengondo.

Wer fehlt?

Imourane (gesperrt). Creti (fraglich/angeschlagen).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 4 Runden:

1. Abrashi 4,3

2. Krasniqi 4,0

3. Meyer 3,7

Hier gehts zur Übersicht aller GC-Noten.

Der Schiedsrichter

Die SFL hat den Schiedsrichter noch nicht angesetzt.

Der Gegner

Der Aufsteiger will endlich die ersten Punkte einfahren. Gegen GC sollen die teils überzeugenden Leistungen aus den ersten Spielen belohnt werden. Hier geht es zum Vaduz-Inside.

5 Runde

Sa., Lausanne – FCZ, 18 Uhr

Sa., Servette – Luzern, 18 Uhr

Sa., YB – FCB, 20.30 Uhr

So., Sion – Lugano 14 Uhr

So., St. Gallen – Thun 16.30 Uhr

So., Vaduz – GC 16.30 Uhr