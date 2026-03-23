Mit seinem 23. In Folge verwandelten Elfmeter hat es Anto Grgic in die weltweiten Top 10 geschafft. Zu Platz zwei muss er noch dreimal vom Penaltypunkt treffen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luganos Anto Grgic that gegen YB den 23 Penalty in Folge verwandelt

Harry Kane hält den Jahrtausend-Rekord mit 31 Penaltys ohne Fehlschuss

Grgic trainiert dreimal wöchentlich gegen verschiedene Torhüter Elfmeter War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alain Kunz Reporter Fussball

Der Anlauf kann ähnlich sein wie derjenige von Harry Kane (32). Manchmal variiert der Engländer aber. Anto Grgic (29) tut das nicht. Er nimmt auch im Wankdorf vier Schritte Anlauf. Nach dem dritten verzögert er kurz. Guckt sich YB-Goalie Marvin Keller aus. Der hat sich für eine Ecke entschieden, Grgic schiesst in die andere.

Er trifft zum 23. Mal in Folge. Das sieht einfach, locker und easy aus. Ist es das auch?

Natürlich nicht. Denn da beginnen die Parallelen mit Kane, dem aktuellen Grossmeister vom Punkt, der die längste Serie aller Zeiten hält. Der Captain der Three Lions enthüllte nach seinen drei im Champions-League-Spiel gegen Dinamo Zagreb (9:2) im September 2024 verwandelten Elfmetern: «Ich trainiere das regelmässig. So habe ich eine eigene Routine entwickelt. Wie ich schiesse, entscheide ich manchmal schon vor dem Spiel. Manchmal erst am Punkt.»

Talent, Temperament, Training

Training als Geheimnis? Grgics Coach Mattia Croci-Torti (43) ist da sehr dezidiert: «Es ist kein Zufall, dass Anto am Penaltypunkt bis zum letzten Moment ruhig bleibt. Er trainiert das mindestens dreimal in der Woche. Und das gegen alle Goalies.» Hier zeige sich die grosse Professionalität eines Spielers, so Croci-Torti weiter. «So ruhig bleiben zu können, ist natürlich auch ein bisschen Talent. Aber noch mehr Temperament.»

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Harry Kanes Serie endete im August 2025, als ein gewisser Florian Stritzel (32), Goalie von Drittligist Wehen Wiesbaden, Kanes Versuch zunichtemachte. Jene von Grgic läuft weiter. Keller war der 19. Goalie, der sich in der Übung versuchte, einen Grgic-Elfer zu parieren. Gleich dreimal durfte das Basel-Keeper Marwin Hitz tun. Zweimal Thomas Castella (Lausanne) und Timothy Fayulu (ex-Sion). Das Resultat ist seit dem 31. Oktober 2021 dasselbe. Damals hielt André Moreira beim 3:1-Sieg von GC gegen Sion einen Grgic-Versuch. Kleine Anekdote: Zuvor hatte der damalige Walliser im selben Spiel einen Penalty verwandelt. Wie übrigens auch Kane, als seine Serie gegen Wehen Wiesbaden riss.

«Respekt, dass er so cool bleibt»

Marvin Keller hatte sich am Sonntag noch mit einer Analyse auf die Penaltys von Grgic vorbereitet. «Nach dem Spiel nahm es mich dann Wunder, was genau Antos Überlegung war. Respekt, dass er immer so cool bleibt und immer die richtige Entscheidung trifft.» Grgic erklärt seinen Erfolg so: «Ich habe Vertrauen in meine Fähigkeiten. Ich versuche, bis zum Schluss ruhig zu bleiben. Bisher ist das gut gelaufen.» Für ihn sei auch wichtig, dass die Mitspieler wissen, dass er die Elfer wandle. Aber Grgic sagt auch bescheiden, dass er lieber drei Punkte gegen YB geholt hätte.

Die Top 10 dieses Jahrtausends 1. Harry Kane (England, Bayern München) 31 2. Cristiano Ronaldo (Portugal, Al-Nassr FC) 26 2. Romelu Lukaku (Belgien, Napoli) 26 4. Pierre van Hooijdonk (Holland, Karrierenende) 25 4. Robert Lewandowski (Polen, Barcelona) 25 6. Denny Landzaat (Holland, Karrierenende) 24 6. Alfred Finnbogason (Island, Karrierenende) 24 8. Anto Grgic (Schweiz, Lugano) 23 8. Sergio Ramos (Spanien, arbeitslos) 23 8. Max Kruse (Deutschland, TuS Dassendorf) 23 8. Alexandru Maxim (Rumänien, Gaziantep) 23 1. Harry Kane (England, Bayern München) 31 2. Cristiano Ronaldo (Portugal, Al-Nassr FC) 26 2. Romelu Lukaku (Belgien, Napoli) 26 4. Pierre van Hooijdonk (Holland, Karrierenende) 25 4. Robert Lewandowski (Polen, Barcelona) 25 6. Denny Landzaat (Holland, Karrierenende) 24 6. Alfred Finnbogason (Island, Karrierenende) 24 8. Anto Grgic (Schweiz, Lugano) 23 8. Sergio Ramos (Spanien, arbeitslos) 23 8. Max Kruse (Deutschland, TuS Dassendorf) 23 8. Alexandru Maxim (Rumänien, Gaziantep) 23 Mehr

Grgic hat sich mit seinen Penaltys mittlerweile in die Top 10 der Spieler mit den längsten Serien in den Top-20-Ligen in diesem Jahrtausend katapultiert. Unangefochten auf Platz eins liegt Kane mit seinen 31 verwandelten Penaltys. Nicht mehr ganz so weit weg ist hingegen Platz zwei. Den teilen sich Cristiano Ronaldo und Romelu Lukaku mit 26 Penaltys. Mit dem nächsten verwandelten Elfer kommt Grgic auf die Stufe der Sechstplatzierten, also auf jene des Isländers Alfred Finnbogason und dem Holländer Denny Landzaat.