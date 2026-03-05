Kevin Behrens kommt rein und trifft sehenswert. Daniel Dos Santos überzeugt im Mittelfeld, genauso wie der Taktgeber Anto Grgic. Hannes Delcroix zeigt hinten seine grossen Qualitäten. Ahmed Kendouci, der den Penalty verursacht, und Georgios Koutsias hingegen enttäuschen auf ganzer Linie.
Hinweis: Koutsias bis 58., Kendouci bis 58., Steffen bis 82., Cimignani bis 90. Minute.
Behrens ab 58. Belhadj Mahmoud ab 58. Minute. Guillard ab 82. Carbone ab 90. Minute (beide zu kurz für eine Bewertung).
Und so haben die Sion-Spieler abgeschnitten
Sion spielt in der Defensive okay, aber vorne zu wenig durchschlagskräftig. Rilind Nivokazi hat kaum Einfluss aufs Spiel, Josias Lukembila und Franck Surdez auf den Aussenbahnen treffen eine Reihe von Fehlentscheidungen. Théo Berdayes arbeitet zwar viel, zeigt sich aber zu unkonzentriert. Auch für Kreshnik Hajrizi ist es ein durchwachsenes Spiel. Die eingewechselten Spieler können ebenso nichts beitragen. Der beste Sittener Spieler ist zweifellos Nias Hefti, aber auch er kann nicht glänzen.
Hinweis: Lukembila bis 59., Surdez bis 59., Kabacalman bis 73., Berdayes bis 73., Nivokazi bis 73. Minute.
Chipperfield ab 59., CHouaref ab 59. Minute. Llukes ab 73., Kololli ab 73., Boteli ab 73. Minute (alle drei zu kurz für eine Bewertung).
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
27
33
64
2
FC St. Gallen
27
20
50
3
FC Lugano
28
12
49
4
FC Basel
27
6
43
5
BSC Young Boys
28
4
42
6
FC Sion
28
8
41
7
FC Luzern
28
1
33
8
FC Lausanne-Sport
28
-3
33
9
FC Zürich
28
-15
31
10
Servette FC
28
-7
30
11
Grasshopper Club Zürich
27
-12
24
12
FC Winterthur
28
-47
15