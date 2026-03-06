Darum gehts
- Sion-Coach Didier Tholot fordert gegen Winterthur drei Punkte
- Franzose will mehr Cleverness seines Teams sehen
- Sion gewann bisher beide Saisonspiele gegen Winterthur: 3:2 und 2:0
Die News der Woche
Die Mannschaft von Didier Tholot musste Mitte der Woche in Lugano eine Niederlage hinnehmen. Ein Rückschlag, der dem Franzosen schwer zu schaffen macht. Der 61-Jährige ist der Meinung, dass seine Mannschaft mehr Cleverness und Reife zeigen muss. «58 Sekunden nach dem Tor einen Gegentreffer zu kassieren, ist im Fussball unmöglich», schimpft er in Anspielung auf den umgehenden Ausgleichstreffer von Lugano im Cornaredo.
Die grosse Frage
Wird Sion gegen Winterthur den dritten Sieg im Direktduell in Folge einfahren? Die Walliser haben ihre ersten beiden Begegnungen gegen die Zürcher in dieser Saison gewonnen. Mitte September mit 3:2 auf der Schützenwiese und Mitte Januar mit 2:0 im Tourbillon.
Gesagt ist gesagt
«Das ist ein Spiel, das wir gewinnen müssen», verkündet Didier Tholot an der Pressekonferenz. Nach der Niederlage unter der Woche sind die Sittener auf den sechsten Platz zurückgefallen. Der FC Sion will aber zwingend unter die ersten Sechs kommen und hofft, am Samstag einen grossen Schritt in diese Richtung zu machen. Der Vorsprung auf das siebtplatzierte Luzern beträgt fünf Spieltage vor Ende der Tabellenteilung acht Punkte.
Mögliche Aufstellung
Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Balthazar, Kabacalman; Chouaref, Berdayes, Chipperfield; Nivokazi
Wer fehlt?
Rrudhani (verletzt), Biner (gesperrt).
Neben dem Platz
Die Rückreise aus Lugano war für die Sittener lang, sie kamen erst spät in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nach Hause. Verschafft dies Winterthur einen körperlichen Vorteil? Die Spieler von Didier Tholot, an der Pressekonferenz am Freitag durch Jan Kronig vertreten, versichern, dass sie dies nicht als Ausrede für ein schlechtes Ergebnis im Tourbillon nehmen wollen.
Hast du gewusst, dass ...
... der FC Sion zu Hause eine Macht ist? Die letzte Niederlage in der Heimat war am zehnten Spieltag gegen den Leader aus Thun. Damals gab es eine 0:1-Niederlage.
Aufgepasst auf
Ilyas Chouaref. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams hatte der Stürmer bei beiden Toren seine Füsse im Spiel. Erst gab er die Vorlage für den Treffer von Winsley Boteli, das zweite Tor machte der maltesische Nati-Spieler gleich selbst.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 28 Runden:
- Racioppi 4,5
- Baltazar 4,4
- Hajrizi 4,2
Hier gehts zu allen Sittener Noten.
Der Schiedsrichter
Alessandro Dudic ist mit der Leitung der Affiche beauftragt. Lukas Fähndrich assistiert als VAR.
Der Gegner
Winterthur greift so langsam aber sicher nach dem letzten Strohhalm, um dem direkten Abstieg zu entkommen. Unter der Woche holten die Eulachstädter gegen Servette immerhin einen Punkt. Hier gehts zum Winterthur-Inside.
Runde
Sa., Servette - FCZ, 18 Uhr
Sa., Sion - Winterthur, 18 Uhr
Sa., Lugano - Luzern, 20.30 Uhr
So., St. Gallen - Basel, 14 Uhr
So., GC - Lausanne, 16.30 Uhr
So., YB - Thun, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
28
33
65
2
FC St. Gallen
28
20
51
3
FC Lugano
28
12
49
4
FC Basel
28
7
46
5
BSC Young Boys
28
4
42
6
FC Sion
28
8
41
7
FC Luzern
28
1
33
8
FC Lausanne-Sport
28
-3
33
9
FC Zürich
28
-15
31
10
Servette FC
28
-7
30
11
Grasshopper Club Zürich
28
-13
24
12
FC Winterthur
28
-47
15