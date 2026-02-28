DE
Sion-Noten gegen Servette
Offensive knapp genügend – Verteidigung kommt besser weg

Der FC Sion holt sich im Rhône-Derby im Stade de Genève einen Punkt. Dabei lässt er hinten kaum etwas zu, während die Offensive die notwendige Präzision vermissen lässt. Welcher Spieler hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 0:0 gegen Servette.
Publiziert: 28.02.2026 um vor 33 Minuten
Kein Sieger im Rhône-Derby: Die Partie zwischen Servette und Sion endet torlos.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Bastien FellerSportjournalist

Sion hat gegen Servette einen guten Coup gelandet und einen weiteren Punkt Vorsprung auf Luzern, einen seiner Konkurrenten in den Top 6, herausgespielt. Die Sittener, die im Stade de Genève hinten selten in Gefahr geraten, bedauern dennoch, dass sie nicht mit drei Punkten aus dem Stadion in Genf nach Hause fahren können, obwohl sie die besten Chancen des Spiels haben. Wenn es nicht Mall ist, der sie am Torerfolg hindert, dann zittert das Netz der Grenats aufgrund mangelnder Präzision im letzten Moment oder beim letzten Pass. So wie bei Ilyas Chouaref, der wie so oft bei einer Chance zu allem fähig ist.

Hinweis: Lukembila (ab 68. für Chouaref), Surdez (ab 68. für Chipperfield), Kololli (ab 77. für Berdayes), Boteli (ab 77. für Nivokazi), Sow (ab 90.+3 für Kabacalman) alle zu kurz für eine Bewertung

Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Erneutes Unentschieden für Servette, das vierte in Folge. Die Serie ohne Heimsieg geht ebenfalls weiter und beläuft sich nun auf acht Spiele. Schuld daran ist an diesem Samstag insbesondere eine praktisch nicht vorhandene Offensive. So wie Jérémy Guillemenot, der sich in nutzlosen technischen Spielereien verliert. Junior Kadile, der zum ersten Mal in der Startelf steht, ist der einzige Servette-Stürmer, der dank seiner Durchbrüche auf der linken Seite etwas zu bieten hat. Allerdings gelingt ihm nicht der entscheidende letzte Pass. Dass Servette nicht verloren hat, obwohl seine Sion Chancen hatte, ist Joël Mall zu verdanken, der die notwendigen Paraden zeigt – insbesondere gegen Rilind Nivokazi in der ersten Halbzeit.

Hinweis: Ishuayed (ab 55. für Jallow), Burch (ab 55. für Mendes), Douline (ab 55. für Fomba) – Mraz (ab 75. für Guillemenot) zu kurz für eine Bewertung

FC Sion
FC Sion
Super League
Super League
