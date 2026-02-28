Sion hat gegen Servette einen guten Coup gelandet und einen weiteren Punkt Vorsprung auf Luzern, einen seiner Konkurrenten in den Top 6, herausgespielt. Die Sittener, die im Stade de Genève hinten selten in Gefahr geraten, bedauern dennoch, dass sie nicht mit drei Punkten aus dem Stadion in Genf nach Hause fahren können, obwohl sie die besten Chancen des Spiels haben. Wenn es nicht Mall ist, der sie am Torerfolg hindert, dann zittert das Netz der Grenats aufgrund mangelnder Präzision im letzten Moment oder beim letzten Pass. So wie bei Ilyas Chouaref, der wie so oft bei einer Chance zu allem fähig ist.
Hinweis: Lukembila (ab 68. für Chouaref), Surdez (ab 68. für Chipperfield), Kololli (ab 77. für Berdayes), Boteli (ab 77. für Nivokazi), Sow (ab 90.+3 für Kabacalman) alle zu kurz für eine Bewertung
Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten
Erneutes Unentschieden für Servette, das vierte in Folge. Die Serie ohne Heimsieg geht ebenfalls weiter und beläuft sich nun auf acht Spiele. Schuld daran ist an diesem Samstag insbesondere eine praktisch nicht vorhandene Offensive. So wie Jérémy Guillemenot, der sich in nutzlosen technischen Spielereien verliert. Junior Kadile, der zum ersten Mal in der Startelf steht, ist der einzige Servette-Stürmer, der dank seiner Durchbrüche auf der linken Seite etwas zu bieten hat. Allerdings gelingt ihm nicht der entscheidende letzte Pass. Dass Servette nicht verloren hat, obwohl seine Sion Chancen hatte, ist Joël Mall zu verdanken, der die notwendigen Paraden zeigt – insbesondere gegen Rilind Nivokazi in der ersten Halbzeit.
Hinweis: Ishuayed (ab 55. für Jallow), Burch (ab 55. für Mendes), Douline (ab 55. für Fomba) – Mraz (ab 75. für Guillemenot) zu kurz für eine Bewertung
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
27
33
64
2
FC St. Gallen
27
20
50
3
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
27
9
41
5
FC Basel
26
5
40
6
BSC Young Boys
26
0
36
7
FC Luzern
27
2
33
8
FC Zürich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
27
-7
29
11
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
27
-47
14