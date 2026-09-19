Auch das noch: Nach zuletzt sechs Pleiten in sieben Spielen muss sich der FCSG mit einem Grippevirus herumschlagen. Welche Spieler kränkeln und für welches Trio die Reise nach Basel eine Rückkehr ist. Hier gehts zum Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FCSG kämpft vor Spiel gegen Basel mit Verletzungen und Grippewelle

Drei ehemalige FCB-Junioren stehen für St. Gallen im Kader

Coach Maassen holte bisher vier Siege gegen Basel in fünf Spielen

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Grün-Weiss kränkelt. Auf dem Platz, wo man unter der Woche beim 1:4 gegen Lugano Auflösungserscheinungen zeigte. Und neben dem Rasen, weil mehrere Spieler sich mit einem Grippevirus herumschlagen. Im Tessin fehlte Leon Frokaj krank, am Freitag verpassten mit Lukas Daschner und Carlo Boukhalfa zwei Schlüsselspieler die Einheit, auch Ersatzgoalie Lukas Watkowiak ist verschnupft. Das sind keine guten Nachrichten, weil auch Captain Lukas Görtler im Joggeli wegen einer Schulterverletzung fehlen wird. Hoffnung macht Grün-Weiss, dass man zuletzt gegen den FCB immer ziemlich gut ausgesehen hat.

Die grosse Frage

Tun drei FCB-Junioren dem FCB weh? Mit Mihailo Stevanovic, Leon Frokaj und Andrin Hunziker tragen gleich drei Basler Eigengewächse das Espen-Trikot. Stevanovic kommt auf einen Einsatz für die Bebbi, im August vor sechs Jahren beim 0:0 gegen Luzern unter Coach Marcel Koller. Leon Frokaj hat zwar 39-mal für die U21 der Basler gespielt, für die erste Mannschaft aber ist er nie aufgelaufen. Andrin Hunziker kommt auf zehn Spiele für seinen Jugendklub und zwei Tore. Schon jetzt hat er öfter für Grün-Weiss gekickt.

Gesagt ist gesagt

«Ich arbeite nicht mit Drohungen!» FCSG-Coach Enrico Maassen auf die Frage, ob er die freien Tage kürzt, wenn seine Mannschaft am Sonntag gegen Basel verliert. «Es gibt keinen Ferienentzug», so der Mann aus Wismar. Ganz im Gegenteil. «Wir machen nach dem Spiel gegen den FCB einen Break, weil neben der körperlichen Frische auch die mentale entscheidend ist.» Fest steht: Kaum ein anderer Klub in der Super League braucht die Pause derzeit dringender als die Ostschweizer.

Die Blick-Prognose

In fünf Spielen gegen Basel holte Coach Enrico Maassen vier Siege und ein Unentschieden. Und doch spricht am Sonntag viel für einen Sieg der Bebbi. Weil Zauberwürfel Xherdan Shaqiri nach der Entlassung von Stephan Lichtsteiner wie verwandelt wirkt. Und den Zuschauerinnen und Zuschauern im Joggeli etwas bieten will. Die Espen hingegen schleppen sich buchstäblich in die Länderspielpause und würden vor dem Spiel einen Punktgewinn wohl unterschreiben. Auf die Frage, wie er seine Mannschaft nach der Lichtsteiner-Entlassung auf den Gegner vorbereiten werde, antwortet FCSG-Coach Enrico Maassen: «Ganz normal. Der neue Trainer wird nicht alles auf links drehen.»

Mögliche Aufstellung

Zigi; Kleine-Bekel, Stanic, Okoroji; Daschner; Vandermersch, Stevanovic, Frokaj, Witzig; Hunziker, Baldé.

Wer fehlt?

Ambrosius, Efekele, Görtler, Konietzke, Weibel (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 8 Runden:

Watkowiak 5 Hunziker 4,25 Görtler 4

Hier gehts zu den Espen-Noten

Der Schiedsrichter

Schiedsrichter Sven Wolfensberger leitet die Angelegenheit im St. Jakob-Park. Pascal Hirzel, Claudio dos Santos und Luca Schelbli komplettieren das Team im Stadion. In Volketswil sitzt VAR Michèle Schmölzer.

Der Gegner

Der FCB wirkte nach der Entlassung von Stephan Lichtsteiner wie verwandelt, vor allem Xherdan Shaqiri spielt gegen den FCL gross auf. Hier gehts zum FCB-Inside.

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9 Runde

Sa., Luzern – GC, 18 Uhr

Sa., YB – Servette, 18 Uhr

Sa., FCZ – Sion, 18 Uhr

So., Vaduz – Thun 14 Uhr

So., Basel – St. Gallen 16.30 Uhr

So., Lausanne – Lugano 16.30 Uhr

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