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FCSG-Noten zum Lugano-Match
Komplette Espen-Startelf ist ein Totalausfall

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der St. Galler Spieler zur 1:4-Pleite gegen Lugano.
Publiziert: vor 57 Minuten
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1/10
St. Gallen fällt auf Rang sechs der Super-League-Tabelle zurück.
Foto: keystone-sda.ch
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Alain KunzReporter Fussball

Au weh! Bei St. Gallen gehts tief hinunter. Zweier und Dreier sind der Regelfall. Genügend sind bloss jene, die in der Pause reinkommen. Immerhin «gewinnen» Fazliji, Vandermersch und Hunziker ihre 45 Minuten mit 1:0. Andrin Hunziker wird für sein sensationelles Hackentor gar mit einer 5 bedacht. Marke: Gehört in die Auswahl zum Tor des Jahres.

Eine 2 gibts für Goalie Ati Zigi, der an zwei der vier Toren schuld ist. Für die besonders schlechten Witzig und Stevanovic. Und für Lukas Daschner. Der einstige Ruhrpott-Messi schrammt sogar an einer eins vorbei. Dass die Espen immerhin die zweite Halbzeit für sich entscheiden, rettet sie vor noch tieferen Noten.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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8
16
22
2
FC Sion
FC Sion
8
9
18
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
12
16
4
FC Basel
FC Basel
8
2
13
5
Servette FC
Servette FC
8
-1
10
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
-5
10
7
FC Zürich
FC Zürich
8
-6
10
8
FC Luzern
FC Luzern
8
-5
9
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
8
-7
8
10
FC Thun
FC Thun
8
-9
7
11
FC Vaduz
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
-4
6
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