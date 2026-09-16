Alain Kunz Reporter Fussball

Au weh! Bei St. Gallen gehts tief hinunter. Zweier und Dreier sind der Regelfall. Genügend sind bloss jene, die in der Pause reinkommen. Immerhin «gewinnen» Fazliji, Vandermersch und Hunziker ihre 45 Minuten mit 1:0. Andrin Hunziker wird für sein sensationelles Hackentor gar mit einer 5 bedacht. Marke: Gehört in die Auswahl zum Tor des Jahres.

Eine 2 gibts für Goalie Ati Zigi, der an zwei der vier Toren schuld ist. Für die besonders schlechten Witzig und Stevanovic. Und für Lukas Daschner. Der einstige Ruhrpott-Messi schrammt sogar an einer eins vorbei. Dass die Espen immerhin die zweite Halbzeit für sich entscheiden, rettet sie vor noch tieferen Noten.

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