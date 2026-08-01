Nach der Benfica-Klatsche ist vor dem Auswärtsspiel im Ländle. Sorgen bereitet FCSG-Coach Enrico Maassen (42) das Abwehrzentrum. Und er warnt vor dem FC Vaduz. Das ist das FCSG-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC St. Gallen plagen Verletzungssorgen vor dem Spiel gegen Vaduz.

Beim Saisonstart verpasste St. Gallen mit 298 Pässen einen Tiefstand.

67% Passquote und 298 Pässe, Vaduz mit 80% und 440 Pässen.

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

IV-Alarm in der Ostschweiz! Mit Stephan Ambrosius (Kreuzbandriss), Cyrill May (Knieprobleme) und Colin Kleine-Bekel (Sprunggelenk) haben gleich drei Innenverteidiger den Saisonstart verletzt verpasst. Beim 0:5 gegen Benfica muss mit Tom Gaal (Tomate) ein Vierter angeschlagen ausgewechselt werden. Jozo Stanic flog mit Gelb-Rot vom Feld. Für das Auswärtsspiel gegen Vaduz am Sonntag ist der Abwehrboss aber spielberechtigt, für das Conference-League-Quali-Spiel gegen Tiraspol nicht. Mit Joel Ruiz haben die Espen einen erst 19-jährigen Innenverteidiger im Kader, der sich am Donnerstag auch vor 60'000 heissblütigen Benfica-Fans nicht hat verrückt machen lassen. Und mit Betim Fazliji hat Coach Enrico Maassen einen weiteren Spieler, der im Abwehrzentrum auflaufen kann. Hinzu kommt mit Pascal Büttiker (20) ein weiteres noch junges Eigengewächs, das auf Einsätze brennt.

Die grosse Frage

Wie entscheidend werden die Pässe sein? Der FC St. Gallen spielte am ersten Spieltag beim 2:1-Sieg gegen den FCZ bloss 298 Pässe – so wenige wie kein anderes Team der Super League. Zudem wiesen die Espen mit 67 Prozent die tiefste Passquote aller Mannschaften auf. Der FC Vaduz hingegen kam auf 440 Pässe, den dritthöchsten Wert der Liga, bei einer Passquote von 80 Prozent.

Gesagt ist gesagt

«Keiner kann erwarten, dass wir da hingehen und Vaduz vom Acker schiessen», sagt FCSG-Trainer Enrico Maassen, als er auf das Duell gegen den Aufsteiger angesprochen wird. Vaduz habe eine klare Spielidee und zuletzt beim 1:2 gegen Lugano überzeugen können. Von einem «Spiel auf Augenhöhe» spricht Maassen. Auch, weil Vaduz im ersten Heimspiel nach dem Aufstieg alles reinhauen werde, so der FCSG-Trainer.

Die Blick-Prognose

Weil sowohl der FCSG als auch der FC Vaduz unter der Woche auswärts im Europacup im Einsatz waren und das Spiel bei brütender Hitze um 14.15 Uhr angepfiffen wird, dürfte es für beide Mannschaften schwierig sein, die Pace zu halten. Vor allem für die Espen, die in ihrem Spiel von der Intensität leben, wird es ein Laufen auf dem Zahnfleisch. Das sind nicht die besten Voraussetzungen, um den ersten Auswärtsdreier einzufahren.

Mögliche Aufstellung

Watkowiak; Ruiz, Stanic, Okoroji; Daschner, Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Stevanovic; Hunziker, Baldé.

Wer fehlt?

Ambrosius, Efekele, Kleine-Bekel, May, Neziri, Scherrer, Weibel, Zigi (alle verletzt). Gaal (fraglich).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach der 1. Runde:

Stanic 5,0 Görtler 5,0 Hunziker 5,0

Hier gehts zur Übersicht aller FCSG-Noten.

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte wird das Spiel leiten, assistiert wird er von Mirco Bürgi und Noël Lötscher. Vierter Offizieller ist Julian Müller. Im VAR-Room sitzt Luca Piccolo.

Der Gegner

Der FC Vaduz hat gegen Lugano eine ordentliche Partie gezeigt. Trotzdem haben sie das erste Spiel der Rückkehr in die Super League verloren – und nicht nur das. Mehr dazu gibts hier im Inside.

2 Runde

Sa., FCZ – Servette, 18 Uhr

Sa., Basel – Lausanne, 18 Uhr

Sa., Thun – YB, 20.30 Uhr

So., Vaduz – St. Gallen, 14 Uhr

So., GC – Lugano, 16.30 Uhr

So., Sion – Luzern, 16.30 Uhr

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