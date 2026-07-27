Stefan Kreis Reporter Fussball

Mehr als eine Stunde lang versprüht die Offensive der St. Galler in etwa gleich viel Torgefahr, wie die vier Eckfahnen, dann wechselt Enrico Maassen mit Andrin Hunziker und Diego Besio zwei Spieler ein, die den Angriff der Espen massiv beleben. Der beste Spieler auf dem Feld aber ist Leitwolf Lukas Görtler. Weil er sein Rudel führt. Und weil er an beiden Toren direkt beteiligt ist. Keinen guten Nachmittag erwischt Tom Gaal. Noch am Donnerstag wird er mit seinem Siegtreffer gegen Benfica zum Helden, drei Tage später spielt ihn FCZ-Flügel Umeh Emmanuel schwindlig. Auch, weil Gaal zuvor eine Tomate auf den Oberschenkel kassiert und die ganze zweite Halbzeit angeschlagen spielt.

Hinweis: Baldé bis 60., Stevanovic bis 60., Vandermersch bis 60., Görtler bis 79., Witzig bis 90. Minute.

Hunziker ab 60., Besio ab 60., Owusu ab 60. Minute. Konietzke ab 79., Ruiz ab 90. Minute (beide zu kurz für eine Bewertung).

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