FCZ lässt nächsten Verteidiger ziehen

Milan Rodic verlässt die Zürcher per sofort. Der Serbe will zurück in die Heimat.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Der FCZ lässt den nächsten Verteidiger ziehen. Wie der Klub am Donnerstag mitteilt, wurde der Vertrag mit Milan Rodic (34) per sofort aufgelöst.

Der Serbe habe den FCZ um die vorzeitige Vertragsauflösung gebeten, da er den Wunsch äusserte, in die Heimat zurückzukehren. Sein Arbeitspapier wäre bis kommenden Sommer gültig gewesen.

Milan Rodic wechselte im Sommer 2025 von Roter Stern Belgrad nach Zürich. In der Hinrunde kam der siebenfache serbische Nationalspieler insgesamt zehn Mal für den FCZ zum Einsatz, zuletzt beim 3:2-Sieg gegen Luzern im November.

