FCZ lässt nächsten Verteidiger ziehen

Björn LindroosRedaktor Sport
Der FCZ lässt den nächsten Verteidiger ziehen. Wie der Klub am Donnerstag mitteilt, wurde der Vertrag mit Milan Rodic (34) per sofort aufgelöst.
Der Serbe habe den FCZ um die vorzeitige Vertragsauflösung gebeten, da er den Wunsch äusserte, in die Heimat zurückzukehren. Sein Arbeitspapier wäre bis kommenden Sommer gültig gewesen.
Mehr zur Super League
Milan Rodic wechselte im Sommer 2025 von Roter Stern Belgrad nach Zürich. In der Hinrunde kam der siebenfache serbische Nationalspieler insgesamt zehn Mal für den FCZ zum Einsatz, zuletzt beim 3:2-Sieg gegen Luzern im November.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde