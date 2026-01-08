Schlechte Nachrichten für YB: Aussenverteidiger Jaouen Hadjam hat sich am Afrika-Cup schwerer verletzt als zunächst angenommen. Der Algerier wird den Bernern mehrere Monate lang fehlen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Berner Young Boys müssen vor Beginn der Rückrunde einen personellen Ausfall verkraften: Der Tabellenfünfte der Super League muss rund drei Monate ohne Aussenverteidiger Jaouen Hadjam (22) auskommen. Das teilt der Verein in einer Mitteilung mit. Der Algerier hat sich eine Syndesmoseverletzung am linken Sprunggelenk zugezogen und muss operiert werden. Damit hat sich Hadjam schwerer verletzt als zunächst angenommen.

Die Blessur stammt aus einem Spiel am Afrika-Cup, bei dem Hadjam Teil der algerischen Auswahl war. Im zweiten Gruppenspiel der «Wüstenfüchse» gegen Burkina Faso musste er nach 13 Minuten ausgewechselt werden. Danach reiste er vorzeitig in die Schweiz zurück. Die dortigen medizinischen Untersuchungen ergaben nun die bittere Diagnose.