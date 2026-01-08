DE
FR
Abonnieren

Nach Verletzung am Afrika-Cup
YB muss mehrere Monate auf Hadjam verzichten

Schlechte Nachrichten für YB: Aussenverteidiger Jaouen Hadjam hat sich am Afrika-Cup schwerer verletzt als zunächst angenommen. Der Algerier wird den Bernern mehrere Monate lang fehlen.
Publiziert: 14:13 Uhr
Kommentieren
1/2
Aufgrund einer Syondesmoseverletzung fällt Jaouen Hadjam monatelang aus.
Foto: Claudio De Capitani/freshfocus
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Die Berner Young Boys müssen vor Beginn der Rückrunde einen personellen Ausfall verkraften: Der Tabellenfünfte der Super League muss rund drei Monate ohne Aussenverteidiger Jaouen Hadjam (22) auskommen. Das teilt der Verein in einer Mitteilung mit. Der Algerier hat sich eine Syndesmoseverletzung am linken Sprunggelenk zugezogen und muss operiert werden. Damit hat sich Hadjam schwerer verletzt als zunächst angenommen.

Die Blessur stammt aus einem Spiel am Afrika-Cup, bei dem Hadjam Teil der algerischen Auswahl war. Im zweiten Gruppenspiel der «Wüstenfüchse» gegen Burkina Faso musste er nach 13 Minuten ausgewechselt werden. Danach reiste er vorzeitig in die Schweiz zurück. Die dortigen medizinischen Untersuchungen ergaben nun die bittere Diagnose.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu YB
Nichts verpassen
Alle Storys zu YB
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys