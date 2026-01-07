Mariano Gomez und der FC Zürich gehen getrennte Wege. Der Klub gibt den Abgang des Innenverteidigers bekannt.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Zweiter Winter-Abgang beim FC Zürich. Nach Steven Zuber verlässt auch Mariano Gomez den Klub. Wie die Zürcher am Mittwochabend mitteilen, wechselt der 26-jährige Innenverteidiger per sofort nach Ungarn und schliesst sich dort Ferencvaros Budapest an.

Im Sommer 2024 wechselte Gomez aus der zweiten Mannschaft des spanischen Klubs Atletico Madrid zum FC Zürich. Insgesamt absolvierte er für die Zürcher 62 Pflichtspiele und erzielte dabei zwei Tore. Zuletzt sorgte er Anfang Dezember mit einer Tätlichkeit im Derby gegen GC für Aufsehen. Die Liga bestrafte ihn mit vier Spielsperren. Daraufhin legte der FCZ Einsprache ein, blitzte damit allerdings ab. Drei Sperren hat Gomez im alten Jahr abgesessen, auch die erste Partie 2026 am 18. Januar gegen Servette (14.15 Uhr) hätte er noch verpasst.