DE
FR
Abonnieren

Per sofort
Gomez verlässt FCZ in Richtung Ungarn

Mariano Gomez und der FC Zürich gehen getrennte Wege. Der Klub gibt den Abgang des Innenverteidigers bekannt.
Publiziert: 19:25 Uhr
|
Aktualisiert: 19:36 Uhr
Kommentieren
Mariano Gomez trägt künftig nicht mehr das FCZ-Trikot.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Zweiter Winter-Abgang beim FC Zürich. Nach Steven Zuber verlässt auch Mariano Gomez den Klub. Wie die Zürcher am Mittwochabend mitteilen, wechselt der 26-jährige Innenverteidiger per sofort nach Ungarn und schliesst sich dort Ferencvaros Budapest an.

Im Sommer 2024 wechselte Gomez aus der zweiten Mannschaft des spanischen Klubs Atletico Madrid zum FC Zürich. Insgesamt absolvierte er für die Zürcher 62 Pflichtspiele und erzielte dabei zwei Tore. Zuletzt sorgte er Anfang Dezember mit einer Tätlichkeit im Derby gegen GC für Aufsehen. Die Liga bestrafte ihn mit vier Spielsperren. Daraufhin legte der FCZ Einsprache ein, blitzte damit allerdings ab. Drei Sperren hat Gomez im alten Jahr abgesessen, auch die erste Partie 2026 am 18. Januar gegen Servette (14.15 Uhr) hätte er noch verpasst.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Zürich
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Zürich
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Zürich
FC Zürich
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Zürich
        FC Zürich
        Ferencvaros Budapest
        Ferencvaros Budapest
        Super League
        Super League