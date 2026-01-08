FCB-Goalie wechselt innerhalb der Super League

Neuer Goalie für den FC Thun: Aus Basel wechselt Tim Spycher ins Berner Oberland.

Marco Mäder Stellvertretender Leiter Sport-Desk

Verstärkung für den Leader. Tim Spycher (21) wechselt vom FC Basel zum FC Thun ins Berner Oberland. Der 21-jährige Keeper unterschreibt dort einen Vertrag bis Sommer 2028 – mit Option auf eine weitere Saison.

Spycher wurde beim FCB ausgebildet, zwischenzeitlich sammelte er auf Leihbasis Erfahrungen bei Yverdon, Baden und Stade Nyonnais. Er kommt auf insgesamt 45 Einsätze in der Challenge League. Beim FCB kam er zu vier Einsätzen in Testspielen. Für die Schweizer U21-Nati stand er zweimal im Tor.

«Beim FC Thun ist Tim Spycher als Nummer 2 hinter Niklas Steffen vorgesehen», heisst es in der Thuner Mitteilung. Sportchef Dominik Albrecht: «Mit Tim Spycher konnten wir einen sehr gut ausgebildeten Torhüter mit Potenzial verpflichten. Er bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen aus der Challenge League mit.»