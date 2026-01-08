DE
FR
Abonnieren

«Torhüter mit Potenzial»
FCB-Goalie wechselt innerhalb der Super League

Neuer Goalie für den FC Thun: Aus Basel wechselt Tim Spycher ins Berner Oberland.
Publiziert: 12:43 Uhr
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
Kommentieren
Tim Spycher wechselt zum FC Thun.
Foto: Daniela Frutiger/freshfocus
Bildschirmfoto 2024-10-14 um 07.40.08.png
Marco MäderStellvertretender Leiter Sport-Desk

Verstärkung für den Leader. Tim Spycher (21) wechselt vom FC Basel zum FC Thun ins Berner Oberland. Der 21-jährige Keeper unterschreibt dort einen Vertrag bis Sommer 2028 – mit Option auf eine weitere Saison. 

Spycher wurde beim FCB ausgebildet, zwischenzeitlich sammelte er auf Leihbasis Erfahrungen bei Yverdon, Baden und Stade Nyonnais. Er kommt auf insgesamt 45 Einsätze in der Challenge League. Beim FCB kam er zu vier Einsätzen in Testspielen. Für die Schweizer U21-Nati stand er zweimal im Tor. 

«Beim FC Thun ist Tim Spycher als Nummer 2 hinter Niklas Steffen vorgesehen», heisst es in der Thuner Mitteilung. Sportchef Dominik Albrecht: «Mit Tim Spycher konnten wir einen sehr gut ausgebildeten Torhüter mit Potenzial verpflichten. Er bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen aus der Challenge League mit.» 

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Thun
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Thun
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
FC Thun
FC Thun
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers
        FC Thun
        FC Thun
        FC Basel
        FC Basel