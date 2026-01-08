Thun muss vorerst ohne die Stammspieler Nils Reichmuth und Christopher Ibayi auskommen. Beide werden das erste Spiel der Rückrunde gegen GC (18. Januar) verpassen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Zum Auftakt der Rückrunde muss Thun auf seinen besten Torschützen verzichten: Stürmer Christopher Ibayi (30), welcher mit neun Saisontoren massgeblichen Anteil am überraschenden Wintermeistertitel der Berner Oberländer hat, ist derzeit verletzt und wird das erste Spiel nach der Winterpause (18. Januar auswärts bei GC) deshalb verpassen. Dies schreibt der Klub in einer Mitteilung.

Gleichzeitig fällt auch Mittelfeldspieler Nils Reichmuth länger aus: Beim 23-Jährigen wurde vor Weihnachten ein länger geplanter Eingriff an der Hand vorgenommen. Gemäss dem Verein verläuft der Heilungsverlauf planmässig – Reichmuth, welcher in der Hinrunde kein Spiel des FC Thun verpasst hat, soll im Februar wieder zur Verfügung stehen.