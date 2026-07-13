FCSG-Boss Hüppi löst jahrealtes Cup-Versprechen ein

Der St. Galler Cup-Sieg vom 24. Mai 2026 hat bei Matthias Hüppi bleibende Spuren hinterlassen – im wahrsten Sinn des Wortes. Der Präsident trägt den Cup nun auf seiner Wade.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC St. Gallen gewinnt am 24. Mai 2026 den Cup-Titel

Präsident Hüppi lässt sich den Pokal auf die Wade tätowieren

Erster Titel seit 26 Jahren: Letzter Meistertitel war im Jahr 2000

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

In der Ostschweiz wird man den 24. Mai 2026 so schnell nicht vergessen. Es ist der Tag, an dem der FC St. Gallen den Cup gewinnt und erstmals seit dem Meistertitel im Jahr 2000 wieder eine Trophäe in die Höhe stemmt. Für den ganzen Klub fühlt sich der Triumph wie eine Erlösung an.

Die Freude ist auch bei Präsident Matthias Hüppi (68) riesig – und wie sich jetzt zeigt, hat er sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um diesen Moment für immer festzuhalten. Auf seiner rechten Wade prangt seit kurzem tatsächlich ein neues Tattoo: der Cup. Der FCSG veröffentlichte die Bilder am Freitag auf seinen Social-Media-Kanälen.

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Fans feiern den Präsidenten ab

«Der Cupsieg ging bei mir buchstäblich unter die Haut», sagt Hüppi mit einem Augenzwinkern zu Blick. Das Tattoo sei die Erfüllung eines Versprechens, das er sich selbst vor Jahren gegeben habe. «Bei meinem Amtsantritt vor bald neun Jahren habe ich versprochen, den Moment des Titelgewinns so festzuhalten. Das habe ich eingehalten und freudig umgesetzt.»

Bei den Fans kommt die Aktion hervorragend an. «Bei welchem anderen Verein lässt sich der Präsident einen gewonnenen Titel tätowieren? Mehr Verbundenheit geht kaum. Respekt!», schreibt ein Anhänger. Ein anderer kommentiert schlicht: «Matthias eifach en Macher.»

Nach dem Cupsieg und dem überstandenen Aktionärsstreit ist die grün-weisse Familie scheinbar noch enger zusammengerückt. Manche tragen den Triumph im Herzen – Matthias Hüppi jetzt auch auf der Wade.