Jordi Quintilla wird trotz Vertrag bis 2028 in der kommenden Saison nicht für den FC St. Gallen auflaufen: Wie die Ostschweizer am Mittwochabend mitteilen, wird der 32-Jährige bis im Sommer 2027 an den zyprischen Erstligisten Nea Salamina Famagusta ausgeliehen.
Damit lassen die Ostschweizer zumindest vorübergehend einen ihrer dienstältesten Spieler ziehen. Quintilla steht seit 2018 – mit der Ausnahme eines halbjährigen Abstechers zum FC Basel – beim FCSG unter Vertrag und hat in dieser Zeit 244 Pflichtspiele bestritten.
In der vergangenen Spielzeit, die St. Gallen mit dem Cup-Sieg und Rang zwei in der Super League sehr erfolgreich gestalten konnte, wurde der spanische Mittelfeldmotor aber kaum mehr gebraucht: In der Meisterschaft kam er nur noch zu vier Teileinsätzen. Nun will Quintilla seiner Karriere in Larnaka, wo das gerade in die zyprische Top-Liga aufgestiegene Nea Salamina seit der Besetzung Nordzyperns und damit auch Famagustas durch türkische Truppen seine Heimspiele austrägt, neuen Schwung verleihen.
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