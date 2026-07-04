Während der Sommerpause stehen am Samstag mehrere Super Ligisten bei Testspielen im Einsatz. GC und der FCZ müssen sich Unterklassigen geschlagen geben, während Meister Thun und Luzern Siege einfahren.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

GC verliert das Testspiel auswärts in Wil 2:3. Gegen den Challenge Ligisten liegen die Zürcher bereits zur Pause 0:2 hinten, nachdem die Ostschweizer innert zehn Minuten doppelt getroffen hatten. Nach der Pause bringt Lee die Hoppers per Elfmeter zwar wieder ran. Die Wiler können ihre Führung in der Schlussphase aber wieder erhöhen, ehe Lee in der 90. Minute seinen zweiten Treffer zum 2:3 aus Sicht von GC erzielt, bei dem es am Ende bleibt.

Mit dem FCZ verliert auch der zweite Zürcher Super Ligist sein Testspiel. Die Zürcher unterliegen dem SC Kriens 2:3. Gegen die Luzerner, die aus der Promotion League in die Challenge League aufgestiegen sind, eröffnet Kény nach 45 Minuten per Penalty das Skore. Nach der Pause kann Kriens reagieren und ausgleichen, ehe Perea die Zürcher wieder in Führung bringt. Diese hält jedoch nicht lange, da Krasniqi für Kriens wieder den Ausgleich verbuchen kann. Nach einer Roten Karte gegen Kény trifft der Krienser Stürmer in Überzahl kurz vor Schluss zum Schlussstand.

Scherrer verletzt sich bei FCSG-Blitz-Turnier

Meister Thun fährt gegen Neuchâtel Xamax derweil einen souveränen Sieg ein. Beim 6:2-Erfolg fallen gleich sechs Treffer im ersten von insgesamt drei Abschnitten, die je 45 Minuten dauern. Das 1:0 fällt schon in der ersten Minute per Kopfball von Bürki. Die Neuenburger können danach per Penalty ausgleichen, Labeau stellt die Führung für die Berner Oberländer jedoch sogleich wieder her. Für die weiteren Treffer im ersten «Drittel» sind Roth, Dursun und nochmals Labeau verantwortlich. Bürki macht nach 83 Minuten seinen Doppelpack zum 6:1 perfekt. Veya erzielt in der 130. Minute den zweiten Treffer für die Neuenburger.

Für St. Gallen ist das Blitz-Turnier mit zwei 45-Minuten-Spielen im Rahmen des 75-Jahr-Jubiläums des FC Trübbach ein Auf und Ab. Die Espen gewinnen gegen Aufsteiger Vaduz 1:0, nachdem Verinac in der 34. Minute per Kopf trifft. Zuvor musste aber Stürmertalent Scherrer verletzt ausgewechselt werden. Im zweiten Blitz-Spiel gegen Austria Lustenau verliert St. Gallen 0:1, nachdem der österreichische Bundesligist bereits in der 4. Minute getroffen hatte. Vaduz hingegen konnte Austria Lustenau in seiner Partie 1:0 bezwingen.

Lugano und Servette mit Remis

Der FC Luzern bezwingt Winterthur 3:2. Die Luzerner legen mit Dorn und Villiger vor, ehe nach einer halben Stunde auch die Winterthurer ins Spiel finden. Dank Treffern von Burkart und Buess per Elfmeter kann der Absteiger die Partie ausgleichen. Nach einer Stunde lenkt ein Winterthurer Verteidiger den Ball nach einer Ecke ins eigene Tor ab, was dem FCL den Testspielsieg einbringt.

Lugano kommt gegen Rapperswil-Jona derweil nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Tessiner geraten gegen die Ostschweizer nach der Pause in Rückstand. Koutsias gelingt nach 72 Minuten der Ausgleich zum 1:1, bei dem es am Ende bleibt. Auch für Servette resultiert ein 1:1-Remis, dies gegen Stade Nyonnais aus der Challenge League. Den Treffer auf Seiten der Genfer erzielt Mraz.

Lausanne gewinnt sein Testspiel gegen Challenge Ligist Etoile Carouge knapp mit 1:0. Der einzige Treffer der Partie fällt dabei in der 67. Minute per Elfmeter. Traoré übernimmt die Verantwortung und trifft souverän.