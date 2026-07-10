DE
FR
Abonnieren

Tattoo mit 68 Jahren
FCSG-Boss Hüppi löst jahrealtes Cup-Versprechen ein

Der St. Galler Cup-Sieg vom 24. Mai 2026 hat bei Matthias Hüppi bleibende Spuren hinterlassen – im wahrsten Sinn des Wortes. Der Präsident trägt den Cup nun auf seiner Wade.
Publiziert: vor 17 Minuten
Kommentieren
1/5
Matthias Hüppi hat sich den Cup tätowieren lassen.
Foto: Michael Zanghellini/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • FC St. Gallen gewinnt am 24. Mai 2026 den Cup-Titel
  • Präsident Hüppi lässt sich den Pokal auf die Wade tätowieren
  • Erster Titel seit 26 Jahren: Letzter Meistertitel war im Jahr 2000
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

In der Ostschweiz wird man den 24. Mai 2026 so schnell nicht vergessen. Es ist der Tag, an dem der FC St. Gallen den Cup gewinnt und erstmals seit dem Meistertitel im Jahr 2000 wieder eine Trophäe in die Höhe stemmt. Für den ganzen Klub fühlt sich der Triumph wie eine Erlösung an.

Die Freude ist auch bei Präsident Matthias Hüppi (68) riesig – und wie sich jetzt zeigt, hat er sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um diesen Moment für immer festzuhalten. Auf seiner rechten Wade prangt seit kurzem tatsächlich ein neues Tattoo: der Cup. Der FCSG veröffentlichte die Bilder am Freitag auf seinen Social-Media-Kanälen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Fans feiern den Präsidenten ab

«Der Cupsieg ging bei mir buchstäblich unter die Haut», sagt Hüppi mit einem Augenzwinkern zu Blick. Das Tattoo sei die Erfüllung eines Versprechens, das er sich selbst vor Jahren gegeben habe. «Bei meinem Amtsantritt vor bald neun Jahren habe ich versprochen, den Moment des Titelgewinns so festzuhalten. Das habe ich eingehalten und freudig umgesetzt.»

Mehr zum FC St. Gallen
Internet feiert FCSG-Training mit XXL-Fussball
0:38
Jux mit den Espen-Stars
Internet feiert FCSG-Training mit XXL-Fussball
Verteidiger verlässt St. Gallen definitiv
FCSG-News
Rückkehr nach Deutschland
Verteidiger verlässt St. Gallen definitiv
FC St. Gallen gibt Jordi Quintilla leihweise ab
FCSG-News
Nach schwieriger Saison
FC St. Gallen gibt Jordi Quintilla leihweise ab
GC unterliegt Wil – Meister Thun mit souveränem Sieg
Super-Ligisten testen
GC unterliegt Wil – Meister Thun mit souveränem Sieg

Bei den Fans kommt die Aktion hervorragend an. «Bei welchem anderen Verein lässt sich der Präsident einen gewonnenen Titel tätowieren? Mehr Verbundenheit geht kaum. Respekt!», schreibt ein Anhänger. Ein anderer kommentiert schlicht: «Matthias eifach en Macher.»

Nach dem Cupsieg und dem überstandenen Aktionärsstreit ist die grün-weisse Familie scheinbar noch enger zusammengerückt. Manche tragen den Triumph im Herzen – Matthias Hüppi jetzt auch auf der Wade.

Super League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Basel
FC Basel
0
0
0
1
FC Lugano
FC Lugano
0
0
0
1
FC Luzern
FC Luzern
0
0
0
1
FC Sion
FC Sion
0
0
0
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
0
0
0
1
FC Thun
FC Thun
0
0
0
1
FC Vaduz
FC Vaduz
0
0
0
1
FC Zürich
FC Zürich
0
0
0
1
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
0
0
0
1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
0
0
0
1
Servette FC
Servette FC
0
0
0
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
0
0
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen