1/8 Giuseppe Morello übernimmt GC für ein Spiel interimistisch. Foto: Pius Koller

Auf einen Blick GC trennte sich von Trainer Marco Schällibaum

Giuseppe Morello übernimmt interimistisch

Er ist bekannt aus einem lustigen Petkovic-Video Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Carlo Steiner Praktikant Sport

Am Dienstagabend verkündet GC die sofortige Trennung von Trainer Marco Schällibaum (62). Der bisherige Assistenztrainer Giuseppe Morello (39) übernimmt interimistisch. Das Spiel gegen St. Gallen am Sonntag (16.30 Uhr) wird sein erstes Spiel als Cheftrainer im Profibereich sein. Ob mehr dazukommen, ist unwahrscheinlich. In der darauffolgenden Länderspielpause wird die Präsentation einer dauerhaften GC-Lösung erwartet.

Doch bis dahin gehört die Bühne Giuseppe Morello. Und der Basler, der einst in der Jugend von Concordia Basel kickte, ist in der Fussball-Schweiz kein Unbekannter. Grund dafür: Ein lustiges Video des ehemaligen Nati-Trainers Vladimir Petkovic, das während seiner Zeit bei YB viral ging.

Dieses stammt aus dem Dokumentarfilm «Meisterträume» aus dem Jahr 2010. Ein Filmteam begleitete YB damals, drehte hinter den Kulissen. In einer Szene erklärt Coach Petkovic mithilfe einer Taktiktafel seinen Spielern die Laufwege. Einer der anwesenden Profis: Giuseppe Morello. Der damals 24-Jährige, von Biel nach Bern gewechselt, lauscht gebannt den Ausführungen seines Trainers, scheint – seinem verdutzten Gesichtsausdruck zufolge – aber nicht alles genau zu verstehen.

Wurde später selbst Trainer bei YB

Gefruchtet hat die Zusammenarbeit in Bern auch abseits der Kameras nicht. Nach einem achtminütigen Einsatz im ersten Rückrundenspiel gegen Basel (0:4) kam der Mittelfeldspieler für YB nicht mehr zum Einsatz. Später in der Saison ging in der letzten Runde auch das zweite Spiel gegen den FCB verloren. Basel sicherte sich mit einem 2:0 in der Finalissima die Meisterschaft – Morello stand da nicht im Kader und wechselte anschliessend leihweise zum FC Thun.

Nach 15 Super-League-Spielen im Berner Oberland, 202 Challenge-League-Spielen für Concordia und Biel und zwei abschliessenden Saisons als Routinier in der U21 des FC Basel beendete er 2017 seine aktive Karriere und wechselte auf die Trainerbank. Nach fünf Jahren als Coach der Basler U15 und knapp vier Jahren als Assistent bei der U17-Nati übernahm er für eine Spielzeit die U18 der Basler – seine bisher einzige Station als Chefcoach. In der Super League fungierte er unter Raphael Wicky (47) bei YB (2022 bis 2024) und Marco Schällibaum bei GC (2024) in 103 Spielen als Assistent.

Bisher aber bleibt er den Fans vor allem aufgrund des Petkovic-Videos in Erinnerung. Ob sich das bald ändern wird? Das bleibt abzuwarten.