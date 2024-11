GC trennt sich von Trainer Marco Schällibaum

1/6 Marco Schällibaum ist nicht mehr Trainer von GC. Am Ende stehen in seiner Bilanz in 24 Pflichtspielen nur sieben Siege. Foto: keystone-sda.ch

Andrea Cattani Redaktor Sport

Nächste Trainer-Entlassung in der Super League!

Marco Schällibaum (62) ist sein Amt als Cheftrainer bei GC los. Nach zuletzt fünf Ligaspielen in Folge ohne Sieg ziehen die Klubbosse die Reissleine. Die 0:2-Pleite in Luzern war die achte Niederlage im 13. Meisterschaftsspiel.

Schällibaum ist nach Patrick Rahmen (55), der Anfangs Oktober Meister YB verlassen musste, die zweite Trainerentlassung in der laufenden Super-League-Saison.

GC-Sportdirektor Stephan Schwarz äussert sich in einer Medienmitteilung zur Entlassung: «Die Zusammenarbeit mit Marco Schällibaum war sowohl auf als auch neben dem Platz stets professionell und angenehm. Er hat die Mannschaft in einer kritischen Phase übernommen und zum Ligaerhalt geführt. Wir sind ihm für sein Engagement für immer dankbar.»

Mit «kritischer Phase» meint Schwarz die Schlussphase der letzten Saison, als GC in akuter Abstiegsgefahr war und sich erst via Barrage gegen Thun retten konnte – mit Schällibaum an der Seitenlinie. Nun sei aber die Entwicklung der Mannschaft in den letzten Wochen «leider unter den Erwartungen», heisst es in der Mitteilung.

Nachfolger bis zur Nati-Pause gefunden?

Vorübergehend wird die Mannschaft des Rekordmeisters vom bisherigen Assistenztrainer Giuseppe Morello (39) gecoacht, bis man bei den Zürchern einen geeigneten Nachfolger gefunden hat.

In der GC-Mitteilung vom Dienstagabend wird auch der geschasste Trainer zitiert. Schällibaum zu seiner Entlassung: «Die Trennung schmerzt. Dennoch danke ich den Verantwortlichen, dass ich die Chance erhalten habe, meinen Herzensverein zu leiten. Ich bin stolz, dass ich Trainer bei GC war und bleibe dem Klub im Herzen für immer verbunden.»

Die Grasshoppers empfangen am kommenden Sonntag den FC St. Gallen im Letzigrund (16.30 Uhr live auf Blick), ehe die Super-League-Teams wegen der Nations League eine fast zweiwöchige Spielpause einlegen. Ob GC bis zur Nati-Pause den Schällibaum-Nachfolger schon bereit hat?

1:04 «Dann wird es eng für ihn»: GC-Coach Schällibaum steht vor einem Schicksalsspiel

3:16 Luzern – GC 2:0: Der FCL bekommt zwei Handspenalty innert Minuten

2:56 Urs Meier über Luzern-Elfer: «Er trifft wahrscheinlich nicht mal die Hand»