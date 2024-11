Dieser U21-Nati-Star elektrisiert die Super League

1/5 Alvyn Sanches brilliert für Lausanne seit Wochen. Foto: keystone-sda.ch

Tim Guillemin

Ein Scout von Ligue-1-Klub Rennes, dem Klub, bei dem Fabian Rieder (22) nach YB unter Vertrag war, sitzt am Sonntag im Spiel zwischen Lausanne-Sport und Servette (1:0) auf der Tribüne. Er beobachtet nicht etwa die Servette-Cracks. Sein Auftrag sieht anders aus: Er muss seinen Bossen einen detaillierten Bericht über unseren U21-Nati-Star Alvyn Sanches (21) abliefern, der aktuell die Super League verzückt. Sanches hatte in den letzten acht Spielen mit fünf Toren, einem Assist und unzähligen guten Szenen – wie dem herausgeholten Penalty gegen Servette – geglänzt.

Der Sohn eines kapverdischen Ehepaars ist in einem Pariser Vorort zur Welt gekommen und wuchs in Boveresses – einem beliebten und multikulturellen Viertel im Norden von Lausanne VD – auf. In Boveresses sind auch die Schweizer Talente Isaac Schmidt (jetzt Leeds) und Cameron Puertas (Al-Qadsiah) gross geworden. Sanches ist noch heute eng mit beiden befreundet.

Jetzt geht der Stern erst so richtig auf

Seit der U16 und dem Jahr 2019 spielt der 21-jährige Flügelspieler für Lausanne. Das Potenzial war schon immer herausragend, doch in dieser Saison scheint sein Stern bisher so richtig aufzugehen – weil Sanches nun vor dem Tor die richtigen Entscheidungen trifft, was nicht immer so war. Dank des U21-Nati-Spielers reitet Lausanne auf einer Erfolgswelle und konnte in den letzten 4 Spielen 12 Punkte holen.

Ob Sanches eines Tages den gleichen Weg wie seine Freunde Schmidt und Puertas ins Ausland geht? Gut möglich, doch vorerst spielt er noch in Lausanne. Macht er da so weiter, dürfte vor einem Auslandswechsel die A-Nati zum Thema werden.

Auch Contini war unter den Zuschauern

Neben dem Scout von Rennes war gegen Servette nämlich auch Nati-Assistenzcoach Giorgio Contini (50) im Stadion. Natürlich auch wegen Super-League-Torschützenkönig Dereck Kutesa. Doch der Name Sanches dürfte auf dem Notizblock von Contini sicher ebenfalls zu finden gewesen sein.

«Ob er Alvyn angeschaut hat, weiss ich nicht. Giorgio hat mir jedenfalls nichts davon erzählt», sagt Lausanne-Coach Ludovic Magnin (45) über seinen Schützling. «Ich mag es nicht, wenn Trainer für ihre Spieler Länderspiele oder Nati-Aufgebote fordern. Ich werde das auch nicht tun. Was ich sagen kann, ist, dass Alvyn eines Tages wahrscheinlich A-Nationalspieler sein wird, er hat das Potenzial.» Ob das schon beim nächsten Zusammenzug in einer Woche der Fall sein wird? Magnin: «Wenn ich sehe, dass Ardon Jashari, der in der Champions League spielt, vor kurzem nicht nominiert wurde, denke ich, dass der Konkurrenzkampf enorm gross ist.»

Ganz gelassen begegnet der Mann der Stunde, Alvyn Sanches, dieser Tatsache. Der 21-Jährige sagt bescheiden: «Ich konzentriere mich auf meine Leistung. Was passieren muss, wird passieren. Ich bin ruhig, was dieses Thema angeht. Aber natürlich ist es ein Traum, für die Nati zu spielen», sagt Lausannes Spektakelmacher. Seinen Kindheitstraum hat er bereits verwirklicht, indem er für Lausanne-Sport spielt. Macht er so weiter, geht vielleicht bald der nächste in Erfüllung.





