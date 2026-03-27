Die Super Ligisten testen während der Nati-Pause. Winterthur feiert am Freitag im Testspiel einen 2:1-Sieg, Sion spielt nur remis.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Winterthur besiegt Xamax im Testpiel 2:1, Sion spielt unentschieden

Thun und St. Gallen siegen

Der FCZ bezwingt den SCR Altach im Heerenschürli 3:1 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Neben der Schweizer Nati, die am Freitagabend gegen Deutschland und am Dienstagabend gegen Norwegen Testspiele bestreitet, stehen in der Länderspielpause auch mehrere Super Ligisten im Einsatz.

Schlusslicht Winterthur testet am Freitagnachmittag zu Hause gegen Xamax und darf gegen den Tabellen-Fünften der Challenge League einen 2:1-Sieg feiern. Die Neuenburger dominieren zwar die Startphase, Winterthur erhöht danach aber das Tempo und geht dank Elias Maluvunu in Führung (23.). Erst nach dem Seitenwechsel kann Xamax reagieren und durch Jessé Hautier ausgleichen. Wenige Minuten später gelingt Roman Buess der Siegtreffer für die Winterthurer.

Sion mit Remis, Leader Thun siegt

Der FC Sion muss sich gleichentags derweil mit einem Unentschieden zufriedengeben. Die Walliser spielen gegen Stade Lausanne-Ouchy 1:1. Beide Tore fallen dabei erst in der zweiten Halbzeit. Für die Sittener ist Théo Berdayes erfolgreich (58.), den Ausgleich für die Waadtländer erzielt Nicola Sutter.

Bereits am Donnerstag bestritt Super-League-Tabellenführer Thun in der Stockhorn Arena das Testspiel gegen Stade Nyonnais, das die Berner Oberländer 3:1 gewinnen. Zur Pause liegen die Thuner gegen den Challenge Ligisten nach dem Treffer von Ibrahim Mendes noch 0:1 im Rückstand, danach drehen sie die Partie zu ihren Gunsten. Vasilije Janjicic gleicht nach 50 Minuten aus. Nach einem Eckball trifft Justin Roth zur Führung (74.), die Michael Heule kurz vor Schluss mit einem Distanzschuss zum 3:1-Endstand erhöht (86.).

Basel unterliegt Vaduz

Der FCZ bezwingt ebenfalls am Donnerstag den SCR Altach im Heerenschürli 3:1. Die Zürcher geraten gegen den österreichischen Bundesligisten nach 21 Minuten 0:1 in Rückstand, kommen jedoch kurz nach der Pause durch Miguel Reichmuth zum Ausgleich. Wenig später kann Umeh Emmanuel von einem Abpraller profitieren und zum 2:1 einschieben. Damienus Reverson markiert in der 85. Minute den Schlusspunkt zum 3:1.

Einen Dämpfer muss hingegen Basel hinnehmen. Gegen Vaduz verlieren die Basler gleich 2:5. Dank Toren von Evann Senaya und Albian Ajeti führt der Super Ligist zur Pause 2:1. Nach dem Seitenwechsel nutzt der Leader der Challenge League jedoch seine Chancen und erzielt innerhalb von knapp einer Viertelstunde vier Tore.

Am Mittwoch bestritt St. Gallen als Test das Ostschweizer Derby gegen Wil und siegt dabei 4:2. Jordi Quintilla und Malamine Efekele sorgen für die frühe 2:0-Führung der St. Galler in der Startviertelstunde. Edis Bytyqi bringt den Challenge Ligisten wenig später wieder ran, bevor Betim Fazliji die Führung für den FCSG kurz vor der Pause wieder erhöht. Mit dem zweiten Treffer des Nachmittags erhöht Efekele wieder für die Espen, ehe Mahamadou Diarra bei seinem Comeback nach seiner Verletzungspause den zweiten Treffer für Wil erzielt.