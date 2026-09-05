Kein Team versemmelt mehr Top-Chancen als St. Gallen

Kein anderes Super-League-Team versiebt mehr Top-Möglichkeiten als der FCSG. Und Betim Fazliji kehrt nach seinem geplatzten FCZ-Deal erst am Montag ins Sitterstadion zurück. Hier kommt das Espen-Inside.

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Die geplatzten Wechsel von Betim Fazliji (27) und Christian Witzig (25). Der eine wäre gerne zum FCZ gegangen, der andere wurde heftig von Alkmaar umgarnt. Beide bleiben der Ostschweiz erhalten. Während Witzig dank seiner Vielseitigkeit weiter eine wichtige Rolle in den Überlegungen von Coach Enrico Maassen spielen wird, muss Fazliji in den kommenden Wochen wohl hartes Brot kauen. Weil mit Carlo Boukhalfa und Behar Neziri zwei zentrale Mittelfeldspieler auf dem Weg zurück sind. Und weil der Mann aus Rebstein SG in Zürich durch den Medizincheck gerasselt ist und laut FCZ-Boss Ancillo Canepa Trainingsrückstand hat. Insgesamt absolvierte Fazliji in dieser Saison 209 von möglichen 1080 möglichen Minuten. Für das Spiel gegen Servette wird er nicht im Kader stehen. Oder um es mit den Worten von Maassen zu sagen: «Betim kehrt erst am Montag zurück. Das war viel für ihn. Auch für den Kopf.»

Die grosse Frage

Nutzen die Espen ihre vielen Chancen? Kein anderes Team in der Super League schiesst öfter aufs Tor als der FC St. Gallen, kein anderes hat einen höheren Wert, was die erwartbaren Tore angeht: 2,14 pro Match. 21 Abschlüsse pro Spiel geben die Espen im Schnitt ab. Auch bei der 0:2-Niederlage gegen GC hatten die Ostschweizer gute Möglichkeiten. Baldé, Frokaj, Witzig und Co. aber sündigten im Abschluss. «Wenn es läuft, dann läufts, dann fällt der Ball via Innenpfosten ins Tor», sagt Maassen. Aktuell läufts aber grad nicht. Ob sich das am Sonntag gegen Servette ändern wird?

Gesagt ist gesagt

«Das soll keine Ausrede sein, ist aber Fakt.» FCSG-Coach Enrico Maassen spricht die Doppelbelastung der letzten Wochen an, im Gegensatz zum sonntäglichen Gegner Servette haben die St. Galler in dieser Saison sechs Spiele mehr absolviert. Einige seiner Profis seien «überspielt», so Maassen. Drum ist am Sonntag im Stade de Genève auch mit Rotationen zu rechnen.

Die Blick-Prognose

In sechs Spielen gegen Servette holte FCSG-Coach Enrico Maassen zwei Siege und drei Unentschieden. In Erinnerung bleibt aber vorallem die 2:4-Pleite in der letzten Saison, als es die St. Galler fertig brachten, eine 2:0-Führung zuhause noch zu vergeigen. Ein vergleichbares Resultat ist am Sonntag nicht zu erwarten. Weil Servette offensiv zwar weit hinter den Erwartungen bleibt, aber defensiv mit bloss sechs Gegentreffern die zweitbeste Abwehr der Liga stellt.

Mögliche Aufstellung

Zigi; Ruiz, Stanic, Okoroji; Daschner; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Owusu; Besio, Baldé.

Wer fehlt?

Ambrosius, Efekele, Gaal, Hunziker, May, Weibel (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 6 Runden:

Watkowiak 5,0 Stevanovic 4,25 Daschner 4,2

Hier gehts zur Übersicht aller St. Gallen-Noten.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder leitet die Partie im Stade de Genève. Assistiert wird er von VAR Nico Gianforte.

Der Gegner

Bei Servette gibt es Knatsch. Eigentlich war der Transfer von Dereck Kutesa zu seiner alten Liebe schon unter Dach und Fach. Doch plötzlich entschied man sich bei den Grenats anders und der Deal kam nicht zustande – hier gehts zum Servette-Inside.

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6 Runde

Sa., YB – Luzern, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Lausanne, 18.00 Uhr

Sa., GC – FCZ, 20.30 Uhr

So., Servette – St. Gallen 14.00 Uhr

So., FCB – Lugano 16.30 Uhr

So., Sion – Thun 16.30 Uhr