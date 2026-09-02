Stefan Kreis Reporter Fussball

Für gewöhnlich nimmt Leitwolf Lukas Görtler sein Rudel an der Hand, gegen GC aber steht er sinnbildlich für einen insgesamt schwachen Auftritt. Von fehlendem Selbstvertrauen spricht Görtler hinterher. Und von fehlender Intensität.

Vier Spiele in Folge haben die Espen nun verloren. Auch, weil Spieler wie Abwehrchef Jozo Stanic schon seit Wochen auf dem Zahnfleisch laufen. Hoffnung macht, dass die internationale Reise vorbei ist und man sich aufs Kerngeschäft Super League konzentrieren kann.

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