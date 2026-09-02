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Hopper spielt Doppelpass mit FCSG-Verteidigung und trifft
4:26
Highlights im Video:Lee spielt mit Espen Doppelpass und erwischt Zigi

FCSG-Noten gegen GC
Drei Espen fallen komplett ab – nur einer ist genügend

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 0:2 von St. Gallen gegen GC.
Publiziert: 02.09.2026 um vor 54 Minuten
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
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1/13
Amir Abrashi (l.) trifft zum 1:0 – es ist bereits sein zweites Saisontor.
Foto: TOTO MARTI
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Stefan KreisReporter Fussball

Für gewöhnlich nimmt Leitwolf Lukas Görtler sein Rudel an der Hand, gegen GC aber steht er sinnbildlich für einen insgesamt schwachen Auftritt. Von fehlendem Selbstvertrauen spricht Görtler hinterher. Und von fehlender Intensität. 

Vier Spiele in Folge haben die Espen nun verloren. Auch, weil Spieler wie Abwehrchef Jozo Stanic schon seit Wochen auf dem Zahnfleisch laufen. Hoffnung macht, dass die internationale Reise vorbei ist und man sich aufs Kerngeschäft Super League konzentrieren kann.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
12
14
2
FC Lugano
FC Lugano
4
10
12
3
FC Basel
FC Basel
5
3
10
4
FC Luzern
FC Luzern
6
-3
8
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
-1
7
6
FC Thun
FC Thun
5
-5
7
7
FC Sion
FC Sion
4
1
6
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-1
6
9
FC Zürich
FC Zürich
6
-7
6
10
Servette FC
Servette FC
4
-1
4
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-5
4
12
FC Vaduz
FC Vaduz
6
-3
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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