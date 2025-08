Während Mauro Lustrinelli nüchtern den Thuner Traumstart analysiert, bringt Schweiz-Rückkehrer Peter Zeidler (62) viel Schwung in die Matchanalyse – und steckt dabei sogar Lustrinelli an.

Zeidler kommt nach Niederlage in Thun in Fahrt

Zeidler kommt nach Niederlage in Thun in Fahrt

1/8 Auf 180 war Peter Zeidler während des Spiels in Thun. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Darum gehts «Überraschung? Nein» Lausanne-Trainer Zeidler lobt Thun

Warum Zeidler über Singen, Tanzen und Feiern spricht

Wie er Lustrinelli mit einem Lacher ansteckt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

«Thun ist für mich keine Überraschungsmannschaft», sagt Peter Zeidler (62) nach dem Auftritt beim Aufsteiger (1:2). Obwohl bei Thun auch beim zweiten Sieg im zweiten Match nur Spieler in der Startelf stehen, die vor drei Monaten noch in der Challenge League gekickt haben, sagt der Lausanne-Trainer: «Die beiden Aussenverteidiger haben richtig was drauf. Die zwei Innenverteidiger haben richtig viel Technik, die vier im Mittelfeld sind spielerisch stark, bei den zwei gefährlichen Stürmer ist einer grösser als der andere. Thun wird wohl nicht um die Meisterschaft spielen, aber eine grosse Bereicherung für die Liga sein.»

Mit einem schelmischen Lächeln fügt Zeidler an: «Und ich hoffe, dass wir sie nächstes Mal trotzdem schlagen.» Jetzt hakt der zuvor nüchterne Mauro Lustrinelli (49) ein. «Ich hoffe nicht!», ruft er dazwischen. Zeidler schlagfertig und nicht ganz ernst gemeint: «Unser Kunstrasen ist anders als euer!» Lacher im Medienraum. Es ist nur eine Episode, die zeigt, dass Zeidler mit viel Schwung in die Schweizer Stadien zurückkehrt. Obwohl er andere Möglichkeiten hatte, wie er selbst sagt. Die Liga kennt der Deutsche und ausgebildete Französischlehrer ja bestens: Es war sein 244. Super-League-Spiel! Sechs Jahre war er Trainer in St. Gallen, acht Monate in Sion.

Selbstkritik? Es geht um Singen und Tanzen

Erneut wird es bildhaft, als Zeidler die Niederlage seiner Lausanner erklärt. «Der Kopf in den Sternen? Ja, das ist ein guter Ausdruck. Es war emotional am Donnerstagabendabend (5:0-Gala gegen Skopje in der Conference-League-Quali, d. Red.). Junge wie Diakité und Lekoueiry haben gesungen, haben getanzt. Vielleicht haben wir es nicht ganz geschafft, aus diesem Modus herauszukommen. Denn Thun wollte nicht mit uns tanzen. Die wollten auch nicht mit uns singen. Die wollten richtig Fussball spielen, aggressiv.»

Zeidler in Fahrt: «Aber jetzt bin ich schon am Psychologisieren. Vielleicht weise ich nächstes Mal mehr darauf hin. Aber Tanzen und Singen werde ich sicher nicht verbieten. Wir haben ja dann die Möglichkeit, es am nächsten Sonntag gegen Zürich zu zeigen. Aber zuerst müssen wir die Kasachen packen!»

Das Hinspiel gegen Astana in der 3. Quali-Runde steigt am Donnerstag in Lausanne. Gibts dafür am Montag noch einen Tag frei? «Ich habe nun eine Stunde und 40 Minuten im Bus Zeit, mir das zu überlegen. Die Wahrscheinlichkeit ist vorhanden.» Wieder so eine Antwort, die nicht jeder Trainer in der Super League geben würde.