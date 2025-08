1/8 Aufsteiger Thun gewinnt auch das erste Heimspiel. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Oft gehen sie unter, bei Thun stechen sie heraus: Die beiden Aussenverteidiger Fabio Fehr (25) und Neuzugang Michael Heule (24) kommen zusammen auf weniger als 20 Super-League-Spiele – aber sie haben ihre Seiten im Griff, als hätten sie nie etwas anderes getan. Und beide liefern eine Vorlage. Der Beste ist jedoch Genis Montolio (29). Vor vier Jahren kam er über die 2. Mannschaft des FCZ in die Schweiz, nun spielt er erstmals Super League. Der Innenverteidiger leitet das 1:0 ein, macht das 2:0 selber, jagt jeden gegnerischen Offensivspieler, der ihm in die Nähe kommt.

Und zu den beiden robusten Stürmern Ibayi und Rastoder meint Lausanne-Trainer Zeidler nur: «Einer ist grösser als der andere.» Der flinke Aufstiegsschütze Ethan Meichtry (20) zeigt seine guten Anlagen, trifft aber oft noch falsche Entscheidungen und bleibt an den Gegnern hängen. Und Valmir Matoshi (22) im Mittelfeld hat schon viel auffälligere Spiele gemacht. Aber insgesamt überzeugen die Thuner beim ersten Super-League-Heimspiel seit fast genau fünf Jahren.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Valmir Matoshi bis 46., Franz-Ethan Meichtry bis 72., Christopher Ibayi bis 72., Genis Montolio bis 78., Elmin Rastoder bis 82. Minute. Mattias Kait ab 46. Minute. Justin Roth ab 72., Layton Stewart ab 73., Jan Bamert ab 78., Marc Gutbub ab 82. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Lausanne-Spieler abgeschnitten

Auf Salzburg-Juwel Gaoussou Diakité (19) sind in Lausanne derzeit alle Augen gerichtet. Der Malier zeigt seine feine Technik und Dribbelkünste gleich zu Beginn – so, dass er sich dann wohl zu viel zumutet und im Verlauf des Spiels immer öfter hängen bleibt oder das Abspiel verpasst. Verteidiger Poaty wäre genügend, würde er vor dem 0:1 Torschütze Ibayi nicht ziehen lassen. Olivier Custodio (30) fällt bei seinen Offensivaktionen mehr auf, weil er nach den unglücklichen Angriffen die Hände verrührt, als dass er Gefährlichkeit kreiert. So ist für den Captain schon zur Pause Schluss! Keeper Letica erhält trotz zwei Gegentoren eine genügende Note, weil er da nicht der Hauptschuldige ist und ansonsten viel Sicherheit und Ruhe ausstrahlt. «Wir waren heute nicht heiss genug», sagt nach Spielende Trainer Peter Zeidler, drei Tage nach der 5:0-Gala gegen Skopje. Das merkt man in den Noten: Kein Lausanner kommt über ein «genügend» heraus.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Olivier Custodio bis 46., Alban Ajdini bis 46., Brandon Soppy bis 64., Karim Sow bis 64. Minute. Kevin Mouanga ab 46. und Seydou Traoré ab 46. Minute. Nathan Butler-Oyedeji ab 64. und Bryan Okoh ab 64. Minute (beide zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.