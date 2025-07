Sportchef Stilz auf Bewährung?

1/5 Der FC St. Gallen stellt sich in der sportlichen Führung neu auf. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts FC St. Gallen plant Umstrukturierung der sportlichen Führung ab Herbst

Neuer Sportchef Nachwuchs für Jugend, Scouting und Frauenabteilung geplant

Präsident Hüppi kündigt Bekanntgabe der Personalien bis Ende September an Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Wie von Blick angekündigt, kommt es in der sportlichen Führung des FC St. Gallen zu Veränderungen. Ab Herbst wird es neben dem Sportchef, der sich vollumfänglich um die 1. Mannschaft kümmern soll, einen Sportchef Nachwuchs geben. In dessen Verantwortungsbereich soll die Nachwuchsabteilung, das Scouting im Jugendbereich, aber auch Teile der Kaderplanung und der Transferstrategie sowie die Frauenabteilung fallen. Dies kündigte Präsident Matthias Hüppi (67) am Tag vor dem Saisonstart gegen den FC Basel an.

Wer diese Positionen besetzen soll und ob der aktuelle Sportchef Roger Stilz (48) seine Funktion behalten wird, wollte Hüppi nicht beantworten. «Zu Namen nehmen wir keine Stellung. Wir werden bis Ende September die Personalien erarbeiten und kommunizieren.» Eine zusätzliche Stelle nach der kürzlichen Trennung von Entwicklungscoach Boro Kuzmanovic (62) soll aber nicht geschaffen werden. «Wir wollen den Apparat nicht aufblasen», so Hüppi.

Stilz spürt das Vertrauen

Ob Stilz in seiner aktuellen Funktion als verantwortlicher Sportchef der 1. Mannschaft bleibt, dürfte aber zumindest mehr als fraglich sein. Laut Blick-Informationen hat die St. Galler Chefetage schon mehrere Gespräche geführt. Heisse Kandidaten sind Jan Breitenmoser (30), der frühere Sportchef des FC Wil, und Carlos da Silva (41), der im Februar in dieser Funktion vom FC Lugano freigestellt wurde. Auch der Name von Marinko Jurendic (47), der zuletzt bei Augsburg arbeitete, geistert in der Ostschweiz herum.

Ist Stilz damit ein Sportchef auf Bewährung? «Nein, das empfinde ich nicht so. Das Ganze war bereits, als ich begonnen habe, ein Teil der kurz- und mittelfristigen Planung», so der gebürtige Ostschweizer, der seinen Job Anfang 2024 als Nachfolger von Alain Sutter (57) angetreten hat. Er sei immer offen gewesen für Gespräche über eine neue Struktur und stehe auch in regelmässigen Austausch mit den Verantwortlichen, so Stilz. «Mein Job, der so intensiv ist wie unser Spiel, macht mir sehr viel Freude und ich spüre auch das Vertrauen. Das ist das Wichtigste.»

Hüppi: «Nun ist der richtige Zeitpunkt gekommen»

Der Plan, dass sich der FCSG in der sportlichen Führung neu aufstellen will, ist nicht neu. Bereits im Zuge der Trennung von Sutter stand diese Neuausrichtung zur Disposition. Den Vorwurf, dass diese Änderung nicht schon früher in Angriff genommen wurde, lässt Hüppi gelten. In der letzten Saison sei der Fokus aber unter anderem wegen des neuen Trainerteams und der Qualifikation für die Conference League vor allem auf dem Tagesgeschäft gelegen. «Uns hat die Zeit gefehlt, dies seriös auf die Beine zu stellen.»

Nun sei der richtige Zeitpunkt gekommen. Dass dies eine Folge der sportlich unbefriedigenden letzten Saison sei, verneint Hüppi. «Aber wir tragen letztlich auch die Verantwortung für die Timeline und das Tempo. Wir sind überzeugt, dass dies jetzt der richtige Weg für den FC St. Gallen ist.»