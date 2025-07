1/6 Mitchell van der Gaag lüftet vor dem Saisonstart ein Geheimnis... Foto: BENJAMIN SOLAND

Darum gehts FCZ-Trainer Van der Gaag spricht über Saisonauftakt und Kaderplanung

Milos Malenovic wird nicht auf der Bank sitzen

Seit sieben Wochen ist Van der Gaag in Zürich

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Mitchell van der Gaag (53) muss lachen, als er am Tag vor dem Saisonauftakt gefragt wird, wer gegen Sion im Letzigrund auf der FCZ-Bank Platz nehmen werde. «Ich werde auf der Bank sitzen.» Auf Nachfrage, ob auch Sportchef Milos Malenovic (40) neben ihm sitzen werde, sagt er: «Das ist ein grosses Geheimnis.»

Der Holländer ist sichtlich amüsiert über die Thematik. Das sei die erste Frage, die ihm an seiner ersten Pressekonferenz beim FCZ gestellt worden sei. «Offensichtlich ist das ein grosses Thema – aber mehr für Aussenstehende, weniger für uns.»

Aber er könne das Geheimnis lüften, Milos Malenovic werde nicht auf der Bank sitzen. Das Verhältnis zu seinem Vorgesetzten bezeichnet er als normal. «Wir tauschen uns täglich aus, mal sind es fünf Minuten, mal eine halbe Stunde.»

Normale Vorbereitung

Seit sieben Wochen ist van der Gaag in Zürich, viel Spektakuläres hat er noch nicht zu berichten. «Es war eine typische Vorbereitung, wie sie wohl überall ähnlich ist.» Der Fokus lag zu Beginn auf dem Fitnesszustand der Spieler nach deren Rückkehr aus den Ferien. Dann sei an gewissen Spielprinzipien gearbeitet worden und dank der Testspiele sei man in den Spielrhythmus gekommen. «Die Resultate waren zweitrangig.» Die einzige Niederlage kassierte der FCZ im letzten Test in Ulm (0:3).

Van der Gaag arbeitet mit dem Kader, das ihm zur Verfügung steht. Bis zum Ende der Transferperiode Anfang September wird aber noch einiges passieren. Verteidiger Daniel Denoon ist offiziell zwar noch nicht weg, wird aber, wie von Blick angekündigt, sein Glück im Ausland suchen. Auch um den derzeit leicht am Oberschenkel verletzten Junior Ligue (20) gibt es Gerüchte über einen möglichen Abgang.

Fall Mendy: «Es hat nicht funktioniert»

Und da wäre noch der Fall Benjamin Mendy (31), dessen Verpflichtung ein einziges Missverständnis war. Vom französischen Aussenverteidiger hat sich der Klub zu Beginn der Woche getrennt. «Wir haben gut zusammengearbeitet, aber es hat nicht funktioniert zwischen ihm und dem Klub, auch wenn man Spieler mit einer solchen Erfahrung gerne hätte. Aber es hat nicht funktioniert, mehr kann ich nicht sagen», so van der Gaag.

Umso mehr sucht der FCZ noch nach Verstärkungen: in der Defensive, aber vor allem auch im Sturmzentrum. «Wünsche habe ich viele», sagt van der Gaag lachend. «Aber jeder Klub sucht einen Neuner, der regelmässig Tore schiesst.» Mit dem Holländer Damienus Reverson (21) ist der FCZ auf dieser Position schmal besetzt. Klar ist: Bis zum 8. September, wenn das Transferfenster schliesst, dürfte es im FCZ-Kader noch die eine oder andere Veränderung geben.