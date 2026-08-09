Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thun verpflichtet wohl Riccardo Braschi (19) von der AC Fiorentina

Braschi erzielte in der Primavera-Saison 2025/26 17 Tore in 27 Spielen

Er debütierte in der Serie A im Mai 2026

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nach dem Abgang von Christopher Ibayi (31) nach Marokko sucht der FC Thun noch einen neuen Stürmer. Laut dem italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio heisst dieser Riccardo Braschi (19), er soll von der AC Fiorentina ins Berner Oberland wechseln. Der Deal soll bereits beschlossene Sache sein. Demnach bezahlt der FC Thun 1,2 Millionen Euro inklusive Boni.

Der junge Mittelstürmer spielte bisher vorwiegend in der Primavera, Italiens Elite-Jugendliga. In der letzten Saison erzielte er dort in 27 Spielen 17 Tore. Auch beim 2:1-Sieg im Playoff-Final gegen Parma traf er und half seinem Team beim Titelgewinn entscheidend mit. Als Lohn für die guten Leistungen bei der U20 gab es am viert- und drittletzten Spieltag der Serie A die beiden ersten Profieinsätze für die Toskaner.

Im Primavera-Final traf für Parma auf der Gegenseite übrigens auch der neue FCL-Stürmer Daniel Mikolajewski (20), der dieses Wochenende bei seinem Super-League-Debüt einnetzte. Kommt es bald zu einem nächsten Duell der beiden Youngsters?

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