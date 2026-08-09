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Spielte schon in der Serie A
Thun soll sich mit Italien-Juwel einig sein

Laut dem italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio holt der FC Thun Riccardo Braschi von Fiorentina.
Publiziert: 09.08.2026 um 23:40 Uhr
|
Aktualisiert: 10.08.2026 um 09:00 Uhr
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Riccardo Braschi bei seinem zweiten Serie-A-Einsatz im Mai.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Thun verpflichtet wohl Riccardo Braschi (19) von der AC Fiorentina
  • Braschi erzielte in der Primavera-Saison 2025/26 17 Tore in 27 Spielen
  • Er debütierte in der Serie A im Mai 2026
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Nach dem Abgang von Christopher Ibayi (31) nach Marokko sucht der FC Thun noch einen neuen Stürmer. Laut dem italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio heisst dieser Riccardo Braschi (19), er soll von der AC Fiorentina ins Berner Oberland wechseln. Der Deal soll bereits beschlossene Sache sein. Demnach bezahlt der FC Thun 1,2 Millionen Euro inklusive Boni. 

Der junge Mittelstürmer spielte bisher vorwiegend in der Primavera, Italiens Elite-Jugendliga. In der letzten Saison erzielte er dort in 27 Spielen 17 Tore. Auch beim 2:1-Sieg im Playoff-Final gegen Parma traf er und half seinem Team beim Titelgewinn entscheidend mit. Als Lohn für die guten Leistungen bei der U20 gab es am viert- und drittletzten Spieltag der Serie A die beiden ersten Profieinsätze für die Toskaner. 

Im Primavera-Final traf für Parma auf der Gegenseite übrigens auch der neue FCL-Stürmer Daniel Mikolajewski (20), der dieses Wochenende bei seinem Super-League-Debüt einnetzte. Kommt es bald zu einem nächsten Duell der beiden Youngsters?

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