1/6 Taulant Xhaka droht nach der FCB-Meisterfeier Ärger. Foto: GEORGIOS KEFALAS

Darum gehts Taulant Xhaka könnte sein Abschiedsspiel beim FCB verpassen

SFL leitet Verfahren wegen Schmähgesängen gegen Xhaka ein

Xhakas letzter Einsatz war im Dezember, letztmals im Kader war er im Februar

Lucas Werder Reporter Fussball

Es wäre alles angerichtet. Letzter Spieltag, Heimspiel gegen den Luzern und die Übergabe des Meisterpokals. Eine bessere Bühne könnte sich Taulant Xhaka (34) für seinen letzten Auftritt in Rotblau nicht wünschen. Und weil der FCB den Titel bereits vorzeitig eingetütet hat, würde einem Einsatz des Routiniers aus sportlicher Sicht überhaupt nichts im Weg stehen. Anders als in den vergangenen Monaten, in denen Trainer Fabio Celestini (49) im Meisterrennen lieber auf andere Spieler setzte. Xhakas letzter Einsatz datiert aus dem Dezember, im Februar stand er letztmals im Kader.

Doch kommt das Basler Urgestein gegen Luzern auch tatsächlich zu seinem lang ersehnten Abschiedsspiel? Am Montag hat die Swiss Football League ein Verfahren gegen Xhaka eingeleitet, nachdem sich der Mittelfeldspieler an der FCB-Meisterfeier zu Schmähgesängen gegen den FCZ und GC hinreissen liess. Bis Mittwoch hat der Basler Zeit, gegenüber der SFL schriftlich Stellung zu nehmen.

Zwei Spielsperren könnten Karriereende bedeuten

Der FCB dürfte daran interessiert sein, möglichst schnell ein Urteil des Disziplinarrichters zu bekommen. Weil der frisch gekürte Meister schon am Mittwoch auswärts in Lausanne spielt, könnte Xhaka bei einem späteren Urteil frühestens am Sonntag in Bern eine Spielsperre absitzen. Wird er von der SFL für zwei Partien aus dem Verkehr gezogen, würde er damit sein eigenes Abschiedsspiel verpassen.

Celestini will sich mit dieser Thematik noch nicht gross beschäftigen. «Aktuell liegt mein Fokus auf den Spielen gegen Lausanne und YB. Danach schauen wir, was passiert», sagt der FCB-Trainer zur Personalie Xhaka. «Aber natürlich verdient Tauli die beste Möglichkeit, um seine Karriere zu beenden.»

0:21 Xhaka stimmt Hassgesang an: «Tod und Hass dem FCZ»