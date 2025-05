1/6 Letztes Jahr das Misstrauensvotum. Dieses Jahr ein Meisterkuchen. Vereinspräsident Reto Baumgartner (Mitte) und Vorstandsmitglied Carol Etter (r.) überreichen David Degen einen symbolischen Pokal. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Darum gehts David Degen erhält Standing Ovation an der FCB-Generalversammlung

Kult-Fan Francis «Delémont» Rossé vermachte dem FCB 200'000 Franken

Degen wird mit bloss einer Gegenstimme zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Florian Raz Reporter Fussball

Vor einem Jahr war die Welt noch eine andere. Der FC Basel lag auf Rang 9 in der Abstiegsrunde. Vor der Generalversammlung des Vereins stand vor allem David Degen (42) in der Kritik. Es ging um die sportliche Lage. Und darum, dass mit «Horizon 2026» ein umstrittenes Finanzvehikel der FCB-Aktionäre öffentlich geworden war. Am Ende wurde Degen von den Vereinsmitgliedern abgestraft. 25 Prozent versagten ihm ihre Stimme, als es um die Wahl des Verwaltungsratspräsidenten ging.

Das sieht an diesem Montag ganz anders aus. Einen Tag nach der spontanen Meisterfeier erhält Degen eine Standing Ovation, nachdem FCB-Verwaltungsrat Dan Holzmann (53) erklärt hat: «Er musste wirklich unten durch. Trotzdem hat er den FCB wieder dorthin gebracht, wo er jetzt ist. Dem gebührt ein riesiger Respekt.» Viele Worte mag Degen selber nicht verlieren. Seine wichtigste Botschaft: «Demütig bleiben. Wir sind noch lange nicht dort, wo wir mit dem FCB hinwollen.» Diesmal wird Degen mit bloss einer Gegenstimme und einer Enthaltung gewählt.

Die 200'000 Franken des Kult-Fans

Ein Raunen geht durch den Saal im Basler Kongresszentrum, als es zu den Spenden geht, die an den Verein FC Basel gegangen sind. Seit den Siebzigern gehörte er bei den FCB-Spielen einfach dazu. Alle kannten den Mann in seinem Elektro-Rollstuhl nur als Delémont.

Im Sommer 2024 starb Francis «Delémont» Rossé. Jetzt wird bekannt: Er hat dem FCB 200'000 Franken vermacht. Sie gehen an den Basler Nachwuchs.