Gegen Ajax ist für Sion die Europa-Reise zwar zu Ende. Doch die Tor-Show von Stürmer Winsley Boteli wird den Wallisern noch lange in Erinnerung bleiben. Letztmals gelang so ein Kunststück einem Schweizer in den 1990er-Jahren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Sion verliert 3:5 gegen Ajax in Amsterdam, scheidet aus

Winsley Boteli erzielt Hattrick, erster Schweizer Europacup-Hattrick seit 1998

Boteli mit 9 Toren in 9 Spielen, Marktwert 5 Millionen Euro

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Am Ende reist der FC Sion mit leeren Händen wieder aus Amsterdam ab. Der Coup blieb aus. Nach dem unterhaltsamen 2:4 im Hinspiel folgte am Donnerstag ein spektakuläres 3:5 in der Johan-Cruyff-Arena.

Einer spielte sich bei den Wallisern dabei mal wieder besonders in den Vordergrund: Winsley Boteli (20).

Gegen Ajax schiesst der Youngster im Rückspiel einen Hattrick und sorgt so dafür, dass er auch auf europäischer Bühne kein Unbekannter mehr ist.

Letzter Schweizer Europacup-Hattrick ist 28 Jahre her

Mit drei Toren in einer Europacup-Partie hat Boteli ein seltenes Kunststück vollbracht. Der letzte Schweizer, dem das gelungen war? Fabio Celestini! Es war am 13. August 1998, als Celestini in der Quali für den Europapokal der Pokalsieger für Lausanne gegen Araks Ararat (Arm) sogar viermal einnetzte.

Anders als Botelis Torfeuerwerk reichten damals Celestinis Treffer fürs Weiterkommen. Trotzdem wird man in Sion die Tore des Stürmers mit grosser Genugtuung zur Kenntnis nehmen. Immerhin liess man sich die definitive Verpflichtung im Sommer über drei Millionen Franken kosten.

Eine Investition, die sich auch trotz der nun frühzeitig beendeten Europa-Reise auszahlen dürfte. Schon im Sommer kursierten die absurden Gerüchte, dass Boteli gleich wieder für eine Millionensumme wegtransferiert werden könnte. Davon wollte Sion-Boss Christian Constantin zwar nichts wissen.

Klar ist aber auch: Macht Boteli so weiter, dürften die Angebote schon bald noch verlockender werden. Gemäss dem Portal transfermarkt.de liegt der Marktwert des Torjägers mittlerweile bei rund fünf Millionen Euro.

Boteli schon in Topform

In der Super League traf der gebürtige Genfer in den ersten drei Spielen bereits zweimal. Zieht man die sechs Conference-League-Qualispiele hinzu, sieht die Bilanz noch beeindruckender aus: In neun Partien kommt Boteli auf neun Tore und zwei Assists.

Am Sonntag trifft Sion als Nächstes auf den FC Lugano (ab 14 Uhr live auf Blick) – immerhin die aktuell beste Defensive der Super League. Ob sie der Offensiv-Power von Boteli standhalten kann?