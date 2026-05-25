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Langfristiger Vertrag
Sion übernimmt Top-Talent Boteli fix

Winsley Boteli unterschreibt in Sion einen Vertrag bis 2030. Dass der Stürmer auch so lange bleibt, ist nicht zwingend der Plan von Klub-Boss Christian Constantin.
Publiziert: 12:36 Uhr
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Talent mit Top-Trefferquote: Winsley Boteli.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
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Christian Müller und Alain Kunz

Er ist eines der Top-Talente im Schweizer Fussball: Winsley Boteli hat bei Sion so sehr überzeugt, dass Klub-Boss Christian Constantin den 19-jährigen Leihspieler von Gladbach unbedingt übernehmen möchte.

Und wenn CC etwas unbedingt will, dann tut er dies auch: Am Montagmorgen klärt er mit den Deutschen die letzten Details. Boteli erhält bei Sion einen Vertrag bis 2030. Die Ablösesumme für den Genfer liegt bei 3,2 Millionen Franken. Eine stolze Summe für einen Spieler, der keine einzige Partie für die Gladbach-Profis absolviert hat. 

Warum Constantin Boteli um jeden Preis halten wollte, ist an seiner Trefferquote abzulesen. In 611 Super-League-Minuten hat der Genfer achtmal zugeschlagen. Eine Effizienz, mit welcher der Stürmer bald für ein Vielfaches der Gladbach-Ablöse weiterverkauft werden könnte. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine von Constantins Investitionen ins Schwarze treffen würde. CC-Sohn und Sion-Sportchef Barthélémy Constantin lässt sich denn auch in der Medienmitteilung so zitieren: Winsley hat unsere Erwartungen in dieser Saison voll und ganz erfüllt. Neben seinen sportlichen Qualitäten verkörpert er die Mentalität und die Werte, die wir im Verein sehen wollen.»

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