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Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Bei Luzerns Top-Talent Andrej Vasovic (18) verdichten sich die Zeichen für einen Abgang. Das bestätigt der Klub gegenüber Blick. «Bei Vasovic steht ein potenzieller Transfer im Raum.»

Seit einigen Wochen wird Vasovic mit einem Wechsel zu Brügge in Verbindung gebracht. Am Freitag berichtete der belgische Transferjournalist Sacha Tavolieri, dass Brügge Gespräche mit dem FC Luzern über einen Transfer des 18-jährigen Sturmjuwels aufgenommen habe.

Bald neuer Rekordverkauf?

Der belgische Top-Klub ist aber nicht der einzige Interessent. Gemäss Blick-Informationen buhlt auch Serie-A-Klub Bologna intensiv um Vasovic. Sportchef Giovanni Sartori (69) lässt sich auf Blick-Anfrage aber nicht in die Karten blicken. Er wolle das Gerücht weder bestätigen noch dementieren.

Für Vasovic steht eine Ablösesumme von über 7 Millionen Franken im Raum. Damit würde er nach 26 Spielen und 7 Toren zum neuen Rekordverkauf der Zentralschweizer werden. Ardon Jashari sowie Luca Jaquez spülten beide je 6 Millionen in die FCL-Kassen.

Zudem wäre Vasovic nach Pascal Loretz (23; zu Hannover 96) und Adrian Bajrami (24; Braga) bereits der dritte Startelf-Spieler aus der letzten Saison, der Blau-Weiss in diesem Sommer verlässt.