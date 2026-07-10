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Transfer-Experte meldet
Tsawa-Abgang bringt Millionen-Segen für den FC Zürich

Der Wechsel von Cheveyo Tsawa zum FC Brügge scheint fix zu sein. Der FCZ könnte bis zu 8,5 Millionen Franken einnehmen.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Aktualisiert: vor 35 Minuten
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Sein Abgang stand seit langem fest. Jetzt ist klar, Cheveyo Tsawa wechselt zum FC Brügge.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Cheveyo Tsawa (19) wechselt vom FC Zürich zum FC Brügge
  • FC Zürich erhält 6,5 Mio. CHF fix, bis zu 8,5 Mio. CHF möglich
  • Brügge verkaufte 2025 Ardon Jashari für 33 Mio. CHF an AC Milan
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Florian RazReporter Fussball

Wie von Blick angekündigt, zieht es Cheveyo Tsawa (19) nach Belgien. Das Mittelfeldtalent des FC Zürich absolvierte zuletzt mit Blick auf den bevorstehenden Wechsel bloss Einzeltrainings. Jetzt meldet der belgische Transfer-Spezialist Sacha Tavolieri, dass der Deal mit dem FC Brügge fix ist.

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Der FC Zürich soll 6,5 Millionen Franken fix erhalten. Mit Prämien könnte die Summe noch auf rund 8,5 Millionen ansteigen. Es ist ein Geldsegen, den die Zürcher gut gebrauchen können. In den letzten Jahren musste das Besitzer-Ehepaar Canepa 17 Millionen Franken einschütten, um Löcher zu stopfen.

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Der Abgang von Tsawa stand schon seit längerer Zeit fest. Offen war nur, wohin ihn sein Weg führen würde. Erst schien es ihn in die italienische Serie A zu ziehen. Der FC Toulouse aus der Ligue 1 war auch interessiert. Aber Tsawa geht zum amtierenden belgischen Meister und damit zu einem Verein, der bekannt dafür ist, junge Spieler fit zu machen für noch grössere Ligen.

Zuletzt hat mit Ardon Jashari ein anderer Schweizer Mittelfeldspieler sehr gute Erfahrungen mit Brügge gemacht. Der Nationalspieler ging im Sommer 2024 vom FC Luzern nach Brügge, spielte eine herausragende Saison – und wechselte nur eine Saison später für rund 33 Millionen Franken zur AC Milan.

Es ist möglich, dass Cheveyo Tsawa nicht alleine nach Brügge wechselt. Zuletzt stand im Raum, dass sein Vater Dorjee Tsawa (49) den FCZ ebenfalls verlässt und als Athletiktrainer mit nach Belgien geht.

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Super League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Basel
FC Basel
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0
0
1
FC Lugano
FC Lugano
0
0
0
1
FC Luzern
FC Luzern
0
0
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1
FC Sion
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1
FC St. Gallen
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1
FC Thun
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0
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1
FC Vaduz
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0
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1
FC Zürich
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1
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
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1
FC Lausanne-Sport
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1
Servette FC
Servette FC
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1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
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Meisterschaftsrunde
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