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Kurzfristig abgesagt
Der FC Zürich fährt doch nicht ins Trainingslager

Der FCZ hat sein geplantes Trainingslager kurzfristig abgesagt.
Publiziert: vor 34 Minuten
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Kein Trainingslager mit Marcel Koller: Der FCZ hat seine Pläne kurzfristig geändert.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Planänderung beim FCZ: «Aufgrund einer Neuausrichtung des Sommervorbereitungsprogramms wird das geplante Trainingslager der ersten Mannschaft vom 29. Juni bis 4. Juli 2026 in Oberstaufen abgesagt», gibt der Verein bekannt. 

Statt in Bayern trainieren die Zürcher ganz normal auf dem Heerenschürli. Genauere Informationen gibt der FCZ nicht bekannt. 

Das Team um Neo-Trainer Marcel Koller (65) befindet sich seit 15. Juni wieder im Trainingsbetrieb. Am 25. Juli (18 Uhr) startet man auswärts in Lausanne in die neue Super-League-Saison. 

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