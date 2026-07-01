FCZ-Talent Tsawa auf dem Sprung ins Ausland

Trotz Vertrag bis 2030 lässt der FC Zürich Cheveyo Tsawa wohl ziehen. Der FCZ dürfte einen hohen einstelligen Millionenbetrag kassieren.

Sven Schoch Reporter Sport

Die Anzeichen verdichten sich, dass Cheveyo Tsawa (19) den FC Zürich zeitnah in Richtung Belgien verlassen wird. Unter mehreren Interessenten hat sich gemäss Blick-Infos Club Brügge prominent positioniert und dürfte dem FCZ einen hohen einstelligen Millionenbetrag überweisen.

Club Brügge, von Marktwert-Experten mit gegen 260 Millionen Euro taxiert, ist eine formidable Adresse und gilt europaweit als perfektes Sprungbrett in die besten fünf Ligen. Cheveyo Tsawa steigt mit dem Transfer zum belgischen Titelhalter auch in die Champions League auf; Brügge ist gesetzt und gehörte im vergangenen Europacup-Elite-Wettbewerb zu den Top 20.

Die Belgier um den zweifachen Meister-Coach Ivan Leko haben sich seit Monaten intensiv um das Zürcher Top-Talent bemüht. Nach Blick-Infos hat der Verein wirtschaftlich und sportlich die besseren Argumente vorlegen können als die Konkurrenz aus Südeuropa. Der Transfer-Deal soll im Idealfall inklusive künftiger Beteiligungen ein Volumen von gegen 8,5 Millionen Euro umfassen; Tsawa wird einen mehrjährigen Vertrag unterschreiben.

Im dritten Jahr in Folge engagiert Club Brügge einen zentralen Mittelfeldspieler aus der Super League: Nach Ardon Jashari (inzwischen bei Milan) und Aleksandar Stankovic (neu bei Inter) betritt nun mit Cheveyo Tsawa ein weiterer aufstrebender Mittelfeldakteur belgisches Terrain. Der 45-fache Schweizer Junioren-Nationalspieler hat sich beim FCZ in den letzten beiden Jahren in der Super League etabliert.

Klar scheint nach dem in wirtschaftlicher Hinsicht sinnvollen Verkauf, dass die Lücke des Hoffnungsträgers Tsawa nicht mit einem Akteur aus den eigenen Reihen geschlossen werden kann. Gemäss Blick-Quellen sondieren die Zürcher Verantwortlichen schon seit geraumer Zeit den Markt.

Nicht ganz vom Tisch scheint ein Wegzug von Stürmer Philippe Kény (27). Entspricht eine Offerte den FCZ-Vorstellungen, würde der Klub den 13-fachen Torschützen der letzten Saison vorzeitig ziehen lassen; aktuell ist allerdings nichts spruchreif.

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