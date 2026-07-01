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Vertrag bis Sommer 2029
Der FCL holt Innenverteidiger aus Winterthur

Der FC Luzern verpflichtet Innenverteidiger Loïc Lüthi vom FC Winterthur. Der 22-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2029.
Publiziert: vor 49 Minuten
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Auf dem Weg in die Zentralschweiz: Loïc Lüthi.
Foto: Nico Ilic/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • FC Luzern verpflichtet Loïc Lüthi bis Sommer 2029 aus Winterthur
  • Der 22-jährige Innenverteidiger bestritt bereits 53 Pflichtspiele für Winterthur
  • Lüthi erhält bei Luzern die Trikotnummer 21 und gilt als Führungsspieler
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Marco MäderLeiter Sport-Desk

Der FC Luzern holt Loïc Lüthi, das schreibt der Klub in einer Mitteilung. Der 22-jährige Innenverteidiger wechselt vom FC Winterthur in die Zentralschweiz, dort unterschreibt er einen Vertrag bis Sommer 2029.

Lüthi durchlief die Nachwuchsstufen des FC Winterthur. Nach Leihen bei Seuzach und beim SC Kriens kehrte Lüthi 2023 zum FC Winterthur zurück, er bestritt seither insgesamt 53 Pflichtspiele für die Eulachstädter. 

«Mit Loïc Lüthi stösst ein beidfüssiger, robuster Innenverteidiger zu uns. Trotz seines jungen Alters bringt er natürliche Führungsqualitäten mit und wird unserem Team mit seiner Zweikampfstärke weiterhelfen», so Sportchef Remo Meyer.

Beim FC Luzern wird Lüthi mit der Trikotnummer 21 auflaufen.

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