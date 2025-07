Diese Juwele könnten es ins FCB-Kader schaffen

Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

Agon Rexhaj ist eines der Talente, das es ins FCB-Kader schaffen könnte. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Lucas Werder Reporter Fussball

Ludovic Magnin hat in der Vorbereitung mehreren Nachwuchsspielern eine Chance gegeben. Doch von den vier U21-Akteuren, die der neue FCB-Coach Ende Juni mit ins Trainingslager genommen hat, stand am Samstag beim 1:2 gegen St. Gallen kein einziger im Kader.

Die besten Chancen, dass sich das in Zukunft noch ändern wird, haben Flügelspieler Agon Rexhaj (18) und Rechtsverteidiger Evann Senaya (19). Die beiden sollen als «Hybridspieler» zwischen der ersten Mannschaft und der U21 fungieren. Dadurch sollen sie regelmässig mit den Profis trainieren und gleichzeitig Spielpraxis in der Promotion League sammeln können.

Mittelfeldspieler Alexis Casadei (20), den der FCB im vergangenen September aus Strassburg verpflichtet hat, ist dagegen fest in die U21 zurückgestuft worden. Demir Xhemalija (19), der vierte Nachwuchsspieler, der am Trainingslager teilnehmen durfte, hat vergangene Woche beim FC Luzern unterschrieben. Auch er wäre in Basel Teil der U21 geblieben.