Stefan Kreis Reporter Fussball

Es gibt Chefs, die zeigen null Wertschätzung für die Arbeit ihrer Angestellten. Und dann gibts Typen wie Alain Sutter. Die sagen öffentlich, was sie denken. Als «brillant» bezeichnete GC-Sportchef Alain Sutter das Schaffen von St. Gallens «Chief Sports Officer» Ramin Pandji im Blick-Interview. Nun ist fix, was sich seit Tagen angekündigt hat. Der Deutsch-Iraner, der an der HSG in St. Gallen Sportmanagement studierte, wird die Ostschweizer verlassen und in Zukunft wieder gemeinsam mit Sutter arbeiten.

Mit Pandji verlieren die Espen einen Mann, der ein grün-weisses Herz besitzt und sich fast zehn Jahre lang für den FC St. Gallen aufgeopfert hat. Wer die Rolle des abtretenden «Chief Sports Officer» übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Klar ist, dass sich der FCSG in der sportlichen Führung neu aufstellen und die Last auf mehrere Schultern verteilen wird. Laut Blick-Infos wurden bereits Gespräche geführt. Unter anderem mit Ex-Lugano-Sportchef Carlos da Silva und mit Jan Breitenmoser (Ex-Wil).