Jorge Segura verteidigt neu für den FCZ.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Der FCZ verpflichtet den kolumbianischen Innenverteidiger Jorge Segura. Der 28-Jährige spielte zuletzt beim bulgarischen Erstligisten Lokomotiv Plovdiv und hat beim Stadtklub einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Segura ist nach Juan José Perea, Milan Rodic und Lisandru Tramoni bereits der vierte Neuzugang seit der Auftaktniederlage gegen Sion (2:3) am letzten Freitag.

Jorge Segura wechselte im Alter von 20 Jahren aus seiner Heimat Kolumbien nach England zu Watford. Nach Leihstationen in Spanien, Mexiko und Kolumbien spielte er ab 2023 in Bulgarien, wo er in 73 Pflichtspielen vier Tore erzielte. Zudem bestritt der 1,95 Meter grosse Verteidiger vier Pflichtspiele für die kolumbianische U20-Nationalmannschaft.