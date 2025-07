FCZ verpflichtet seinen Wunschstürmer

Juan José Perea kehrt zum FCZ zurück. Foto: Pius Koller

Begeistert applaudiert Heliane Canepa. Ihr Mann Ancillo klatscht derweil jubelnd mit Milos Malenovic ab – der FCZ-Sportchef sitzt in der Präsidenten-Loge neben dem Ehepaar, als Steven Zuber mit einem Prachtstor das erste Goal dieser neuen Super-League-Saison erzielt. Doch bei genauer Betrachtung der TV-Bilder zeigt sich, dass da in der Loge noch ein Vierter mit bekanntem Gesicht sitzt: Juan José Perea.

Der 25-Jährige verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis bei den Stadtzürchern. Sieben Tore gelangen ihm in 22 Ligaspielen. Anfang März setzte ein Achillessehnenriss den Kolumbianer ausser Gefecht, auf dem Platz wurde er schmerzlich vermisst.

Brecher freut sich

Pereas Qualität ist unbestritten, sein Vertrag beim VfB Stuttgart läuft noch ein Jahr. Lange galt eine fixe Verpflichtung aufgrund der finanziellen Möglichkeiten als unmöglich, doch seine Anwesenheit in der Loge bestätigt die Gerüchte rund um den FCZ in den letzten Tagen: Wunschstürmer Perea steht vor einer Rückkehr zum 13-fachen Meister. Und so kommt es dann auch. Am Samstagmittag vermelden die Zürcher: «Juan José Perea kehrt zum FC Zürich zurück.» Er unterschreibt einen Einjahresvertrag mit Option auf zwei weitere Saisons. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

«Ich würde mich sehr freuen, wir brauchen noch Stürmer. Er ist ein Super-Typ, er kann dem Team helfen», sagt Captain Yanick Brecher nach dem Spiel. Und damit wenige Stunden bevor der Transfer fix wird. «Ich würde mich freuen, ihn als Mensch wieder willkommen zu heissen und natürlich auch als Spieler, auch wenn er noch ein paar Wochen Zeit brauchen wird.»