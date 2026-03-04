DE
Riesige Differenz vor Spitzenspiel
Wettbüros machen Thun praktisch schon zum Meister

Der Spitzenkampf der Super League ist das Duell jener beiden Teams mit den wenigsten Pässen – und mit einem riesigen Unterschied bei den Meisterquoten. Das Thun-Inside.
Publiziert: vor 42 Minuten
Thuner Leader-Gespann: Bertone (l.) und Bürki wollen die Wettquoten wohl noch nicht sehen.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

  • St. Gallen ist das letzte Team, das Thun den Stecker zog
  • 3 Franken gegenüber 1500 – klare Sprache der Wettbüros
  • Letztes Duell der beiden Teams war wie im Tennis
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Die News der Woche

Heisse Vorzeichen vor dem Spitzenspiel. St. Gallen ist das letzte Team, das Thun bezwungen hat. Es war vor fast drei Monaten in der Stockhorn-Arena. Mit ihrem kampfbetonten Spiel haben die Ostschweizer dem Sensations-Leader den Stecker gezogen und alle drei Punkte in die Ostschweiz mitgenommen. Seither hat Thun zehn Spiele in Folge mit einem Torverhältnis von 31:9 gewonnen und sich 14 Punkte Vorsprung auf St. Gallen erarbeitet. Interessant: Beide Teams haben einen ähnlichen Spielstil mit vielen langen Bällen. Die beiden Spitzenteams sind jene mit den wenigsten Pässen der Liga. St. Gallen steht bei 8200, Thun bei 8794. 

Die grosse Frage

Entscheidet der Spitzenkampf die Meisterschaft? Mathematisch natürlich noch nicht – aber die Wettbüros machen Thun schon vor dem Duell praktisch zum Meister. Die Quote für die Wette auf den Thun-Titel liegt aktuell bei 1,03. Setzt man 100 Franken ein, erhielte man 3 Franken zurück. 1500 wäre es bei einer Wette auf St. Gallen mit dem gleichen Betrag.

Gesagt ist gesagt

«Niemand hatte die Kontrolle.» – Das sagte Thuns Leonardo Bertone im Dezember nach dem verlorenen Duell gegen St. Gallen. Die Berner Oberländer konnten sich gegen die Espen einfach nicht richtig entfalten. FCSG-Captain Görtler zeigte es mit seinen Kopfbewegungen im Interview an. Es war wie ein Tennisspiel, der Ball ging immer hin und her.

Mögliche Aufstellung

Steffen; Fehr, Bamert, Bürki, Heule; Bertone, Käit; Imeri, Matoshi; Labeau, Rastoder.

Wer fehlt?

Ziswiler (verletzt).

Neben dem Platz

Die laufende Siegesserie darf für die Statistik-Liebhaber natürlich nicht fehlen. 10 Siege in Serie sind ein Wahnsinn für den Aufsteiger. Mit 13 Siegen in Serie wäre der allgemeine Super-League-Rekord eingestellt. Diesen erreichte der FC Basel in der Saison 2003/04.

Hast du gewusst, dass...

... Thun das erste Team in der Super-League-Geschichte ist, das nach 27 Runden erst einmal unentschieden gespielt hat? Das war noch im August beim 1:1 gegen GC.

Aufgepasst auf

Valmir Matoshi (22). Das Eigengewächs, das zu Saisonbeginn noch hinten anstehen musste, ist in guter Form. Drei Vorlagen hat er in den letzten zwei Spielen beigesteuert. Gleichzeitig herrscht auf den beiden Positionen im offensiven Mittelfeld ein harter Konkurrenzkampf. Meichtry, Reichmuth und Imeri sind ebenfalls alle wieder fit. Kann sich der Thuner behaupten und seinen persönlichen Höhenflug fortsetzen?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 27 Runden:

  1. Bertone 4,7
  2. Rastoder 4,5
  3. Franke 4,5

Hier gehts zu allen Thuner Noten.

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach.

Der Gegner

St. Gallen spielt mit 50 Punkten aus 27 Spielen seine zweitbeste Saison der Klubgeschichte. Wie blickt der erste Verfolger von Thun auf das Spitzenspiel? Hier erscheint das FCSG-Inside.

28

Runde

Di., Winterthur – Servette 1:1
Mi., Lugano – Sion, 20.30 Uhr
Mi., Luzern – YB, 20.30 Uhr
Mi., FCZ – Lausanne, 20.30 Uhr
Do., Basel – GC, 20.30 Uhr
Do., Thun – St. Gallen, 20.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
27
33
64
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
27
20
50
3
FC Lugano
FC Lugano
27
11
46
4
FC Basel
FC Basel
27
6
43
5
FC Sion
FC Sion
27
9
41
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
27
3
39
7
FC Luzern
FC Luzern
27
2
33
8
FC Zürich
FC Zürich
27
-14
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
27
-4
30
10
Servette FC
Servette FC
28
-7
30
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
27
-12
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
28
-47
15
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Thun
FC Thun
