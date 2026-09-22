DE
FR
Abonnieren
«Wenn das beim FCB ein Problem ist, habe ich extrem Mühe»
4:12
Schürpf über Salvi-Aussage:«Wenn das beim FCB ein Problem ist, habe ich extrem Mühe»

Premiere für Basler Verteidiger
FCB-Stürmer für Länderspiel gegen Nati aufgeboten

Mit Zan Celar (27) und Akpe Victory (20) haben zwei FCB-Spieler ein Aufgebot für die A-Nationalmannschaft erhalten. Während der Stürmer mit Slowenien auf die Schweiz trifft, ist der Verteidiger zum ersten Mal Teil des nigerianischen Teams.
Publiziert: vor 38 Minuten
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Kommentieren
1/7
Zan Celar kehrt nach fast zwei Jahren in die slowenische Nationalmannschaft zurück.
Foto: Toto Marti

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • FCB stellt nur zwei Spieler für A-Nationalteams ab
  • Zan Celar kehrt für Slowenien zurück, Akpe Victory feiert Nigeria-Debüt
  • Sechs FCB-Spieler international aktiv, darunter drei in Schweizer Nachwuchsteams
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas WerderReporter Fussball

Diese Liste war in der Vergangenheit auch schon länger. Für die laufende Länderspielpause muss der FCB nur gerade zwei Spieler an A-Nationalmannschaften abstellen. Und selbst diese beiden kommen nicht mit Ansage. Zan Celar (27) ist aufgrund der Verletzung von Superstar Benjamin Sesko (23) erstmals seit November 2024 wieder für Slowenien aufgeboten worden. Damit dürfte der Stürmer am 3. Oktober in Luzern auflaufen, wenn die Nati im dritten Nations-League-Spiel die Weltnummer 56 empfängt.

Mehr zum FCB
Verrückte Bilanz offenbart ein grosses FCB-Problem
Formschwächste Abwehr der Liga
Verrückte Bilanz offenbart ein grosses FCB-Problem
«Wenn das beim FCB ein Problem ist, habe ich extrem Mühe»
4:12
Schürpf über Salvi-Aussage
«Wenn das beim FCB ein Problem ist, habe ich extrem Mühe»
FCB braucht in der Nati-Pause einen Neustart
Mit Video
Wann kommt der neue Trainer?
FCB braucht in der Nati-Pause einen Neustart

Während Celar bereits 17 Länderspiele auf dem Konto hat, erlebt Akpe Victory (20) eine Premiere. Der Innenverteidiger hat zum ersten Mal ein Aufgebot für die nigerianische Nationalmannschaft erhalten. Allerdings wird Victory erst am 3. Oktober für das Testspiel gegen Russland (6. Oktober) einrücken, in der Afrika-Cup-Quali gegen Madagaskar und Guinea-Bissau setzt Trainer Éric Chelle zuvor auf bewährte Kräfte.

Neben Victory und Celar wird der neue FCB-Trainer, der kommende Woche seine Arbeit aufnehmen dürfte, zu Beginn auf vier weitere Spieler verzichten müssen. Ludwig Malachowski (21) ist mit der U21 von Schweden unterwegs, Giacomo Koloto (18/U21), Jean Doucouré (17/U18) und Noah Kakor (16/U17) sind vom Schweizer Verband aufgeboten worden.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
9
20
25
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Slowenien
Slowenien
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel
        Slowenien
        Slowenien