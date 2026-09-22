Mit Zan Celar (27) und Akpe Victory (20) haben zwei FCB-Spieler ein Aufgebot für die A-Nationalmannschaft erhalten. Während der Stürmer mit Slowenien auf die Schweiz trifft, ist der Verteidiger zum ersten Mal Teil des nigerianischen Teams.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FCB stellt nur zwei Spieler für A-Nationalteams ab

Zan Celar kehrt für Slowenien zurück, Akpe Victory feiert Nigeria-Debüt

Sechs FCB-Spieler international aktiv, darunter drei in Schweizer Nachwuchsteams

Lucas Werder Reporter Fussball

Diese Liste war in der Vergangenheit auch schon länger. Für die laufende Länderspielpause muss der FCB nur gerade zwei Spieler an A-Nationalmannschaften abstellen. Und selbst diese beiden kommen nicht mit Ansage. Zan Celar (27) ist aufgrund der Verletzung von Superstar Benjamin Sesko (23) erstmals seit November 2024 wieder für Slowenien aufgeboten worden. Damit dürfte der Stürmer am 3. Oktober in Luzern auflaufen, wenn die Nati im dritten Nations-League-Spiel die Weltnummer 56 empfängt.

Während Celar bereits 17 Länderspiele auf dem Konto hat, erlebt Akpe Victory (20) eine Premiere. Der Innenverteidiger hat zum ersten Mal ein Aufgebot für die nigerianische Nationalmannschaft erhalten. Allerdings wird Victory erst am 3. Oktober für das Testspiel gegen Russland (6. Oktober) einrücken, in der Afrika-Cup-Quali gegen Madagaskar und Guinea-Bissau setzt Trainer Éric Chelle zuvor auf bewährte Kräfte.

Neben Victory und Celar wird der neue FCB-Trainer, der kommende Woche seine Arbeit aufnehmen dürfte, zu Beginn auf vier weitere Spieler verzichten müssen. Ludwig Malachowski (21) ist mit der U21 von Schweden unterwegs, Giacomo Koloto (18/U21), Jean Doucouré (17/U18) und Noah Kakor (16/U17) sind vom Schweizer Verband aufgeboten worden.

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