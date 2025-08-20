Die Rivalität der beiden Kopenhagener Fanlager ist explosiv. Darum sind die Sicherheitsbehörden von drei Ländern involviert, wenn der FC Kopenhagen in Basel spielt – und Bröndby in Strassburg.

Die Vorliebe der Fans des FC Kopenhagen für Pyros ist es nicht, was der Basler Polizei Sorgen macht.

Darum gehts Basel bereitet sich auf den merkwürdigen Fall vor, dass zwei ausländische Fanlager aufeinandertreffen könnten

Der FC Kopenhagen und Bröndby spielen in Basel und Strassburg, die Fanrivalität ist explosiv

Florian Raz Reporter Fussball

Es klingt schräg. Aber es ist ein Fakt. In Basel bereitet man sich auf die Möglichkeit vor, dass es rund um das Spiel des FCB gegen den FC Kopenhagen ungemütlich werden könnte. Nicht zwischen Heim- und Gästefans. Sondern zwischen den Lagern der Stadtrivalen FC Kopenhagen und Bröndby IF. Fast 1000 Kilometer von Kopenhagen entfernt.

Der Zufall hat es gewollt, dass die beiden Teams aus Dänemarks Hauptstadt in dieser Woche ihre Auswärtsspiele im Europacup in relativer Nähe austragen: der FC am Mittwoch in der Qualifikation zur Champions League in Basel – Bröndby am Donnerstag in der Quali zur Conference League in Strassburg.

Polizei Basel: «Haben es auf dem Schirm»

Mit dem Zug ist man in 79 Minuten in der anderen Stadt. Schnell genug, um die Sicherheitsbehörden von drei Städten zu beschäftigen. «Wir haben es auf dem Schirm», bestätigt Rooven Brucker, Mediensprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt, zur möglicherweise explosiven Lage: «Aber aus polizeitaktischen Gründen können wir nicht mehr dazu sagen.»

Aus Dänemark meldet die Kopenhagener Polizei, dass sie sowohl in Basel als auch in Strassburg mit einer kleinen Zahl an auf Fussballfans spezialisierten Polizisten anwesend sein werde. «Das ist ein ganz normales Vorgehen und steht im Einklang mit den Kooperationsvereinbarungen, die in Europa bei der Durchführung von Fussballspielen bestehen», wird ein Polizeisprecher in der Zeitung «B.T.» zitiert.

In Kopenhagen selber werden die Fanlager so gut wie möglich getrennt. Derbys mit Fans des Gastteams? Gibt es seit Oktober 2024 nicht mehr. Erst ab 2026 sollen Gästefans vielleicht wieder erlaubt werden. Aber erst nach der Installation von Anlagen zur Gesichtserkennung.

Zu oft ist es zu Ausschreitungen gekommen. Vielleicht kein Wunder bei einem Fussballspiel, das auch unter dem unschönen Namen «Slaget om København» bekannt ist. Also als «Schlacht um Kopenhagen».