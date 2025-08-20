DE
FR
Abonnieren
Brondby-Ultras schlagen auf Kopenhagen-Fans ein
0:29
Wüste Szenen vor letztem Derby:Brondby-Ultras schlagen auf Kopenhagen-Fans ein

Polizei ist auf brisante Lage vorbereitet
Treffen sich verhasste Kopenhagen-Fanlager in Basel?

Die Rivalität der beiden Kopenhagener Fanlager ist explosiv. Darum sind die Sicherheitsbehörden von drei Ländern involviert, wenn der FC Kopenhagen in Basel spielt – und Bröndby in Strassburg.
Publiziert: 10:47 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Die Vorliebe der Fans des FC Kopenhagen für Pyros ist es nicht, was der Basler Polizei Sorgen macht.
Foto: IMAGO/Michal Fajt

Darum gehts

  • Basel bereitet sich auf den merkwürdigen Fall vor, dass zwei ausländische Fanlager aufeinandertreffen könnten
  • Der FC Kopenhagen und Bröndby spielen in Basel und Strassburg, die Fanrivalität ist explosiv
  • Dänische Polizei entsendet spezialisierte Beamte nach Basel und Strassburg
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Florian RazReporter Fussball

Es klingt schräg. Aber es ist ein Fakt. In Basel bereitet man sich auf die Möglichkeit vor, dass es rund um das Spiel des FCB gegen den FC Kopenhagen ungemütlich werden könnte. Nicht zwischen Heim- und Gästefans. Sondern zwischen den Lagern der Stadtrivalen FC Kopenhagen und Bröndby IF. Fast 1000 Kilometer von Kopenhagen entfernt.

Der Zufall hat es gewollt, dass die beiden Teams aus Dänemarks Hauptstadt in dieser Woche ihre Auswärtsspiele im Europacup in relativer Nähe austragen: der FC am Mittwoch in der Qualifikation zur Champions League in Basel – Bröndby am Donnerstag in der Quali zur Conference League in Strassburg.

Polizei Basel: «Haben es auf dem Schirm»

Mit dem Zug ist man in 79 Minuten in der anderen Stadt. Schnell genug, um die Sicherheitsbehörden von drei Städten zu beschäftigen. «Wir haben es auf dem Schirm», bestätigt Rooven Brucker, Mediensprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt, zur möglicherweise explosiven Lage: «Aber aus polizeitaktischen Gründen können wir nicht mehr dazu sagen.»

Mehr zum FC Basel
Viel Chnorz im Cup – wo die Alarmglocken am lautesten schrillen
Barometer der Super League
Viel Chnorz im Cup – wo die Alarmglocken am lautesten schrillen
«Basel ist defensiv nicht bereit für die Champions League»
3:08
Abwehr-Baustelle beim Meister
«Basel ist defensiv nicht bereit für die Champions League»
Kevin Carlos verlässt Basel in Richtung Frankreich
Auf «ausdrücklichen Wunsch»
Kevin Carlos verlässt Basel in Richtung Frankreich
Der extravagante Klubboss, der in einem Schweizer Schloss lebt
Millionär hinter FC Kopenhagen
Der extravagante Klubboss, der in einem Schweizer Schloss lebt
So will der SFV Avdullahu von Kosovo-Wechsel abhalten
Exklusiv
Entscheid steht bevor
So will der SFV Avdullahu von Kosovo-Wechsel abhalten

Aus Dänemark meldet die Kopenhagener Polizei, dass sie sowohl in Basel als auch in Strassburg mit einer kleinen Zahl an auf Fussballfans spezialisierten Polizisten anwesend sein werde. «Das ist ein ganz normales Vorgehen und steht im Einklang mit den Kooperationsvereinbarungen, die in Europa bei der Durchführung von Fussballspielen bestehen», wird ein Polizeisprecher in der Zeitung «B.T.» zitiert.

In Kopenhagen selber werden die Fanlager so gut wie möglich getrennt. Derbys mit Fans des Gastteams? Gibt es seit Oktober 2024 nicht mehr. Erst ab 2026 sollen Gästefans vielleicht wieder erlaubt werden. Aber erst nach der Installation von Anlagen zur Gesichtserkennung.

Zu oft ist es zu Ausschreitungen gekommen. Vielleicht kein Wunder bei einem Fussballspiel, das auch unter dem unschönen Namen «Slaget om København» bekannt ist. Also als «Schlacht um Kopenhagen».

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
RC Strasbourg Alsace
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel
        RC Strasbourg Alsace