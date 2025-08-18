DE
Auf «ausdrücklichen Wunsch»
Kevin Carlos verlässt Basel in Richtung Frankreich

Kevin Carlos verlässt den FC Basel und schliesst sich Nizza an. Der Stürmer wechselt auf «seinen ausdrücklichen Wunsch» hin.
Publiziert: vor 9 Minuten
Kevin Carlos verlässt den FC Basel nach nur einer Saison.
Foto: Marc Schumacher/freshfocus
Andri BäggliRedaktion Sport

Kevin Carlos (24) verlässt den FC Basel fix. Bereits in den vergangenen Tagen wurde über einen Abgang spekuliert. Nach nur einem Jahr am Rheinknie zieht es den Stürmer nach Frankreich zu Nizza. Der Spanier wechselt auf «seinen ausdrücklichen Wunsch» hin. Die Basler haben im letzten Sommer über drei Millionen Franken für den Stürmer an Yverdon bezahlt. Laut Medienberichten überweist Nizza jetzt rund 6 Millionen nach Basel. In Nizza erhält er einen Fünfjahresvertrag.

«Ich freue mich sehr, zum OGC Nizza zu wechseln. Es ist ein ambitionierter Verein. Ich kann es kaum erwarten, die Allianz Riviera, die Fans und meine neuen Teamkollegen kennenzulernen. Ich komme mit Leidenschaft, Entschlossenheit und dem Ziel, dem Team zu helfen, so weit wie möglich zu kommen», sagt Carlos bei seiner Bekanntgabe in Nizza.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
