In der Super League hat der FC Basel in diesem Jahr ohne Xherdan Shaqiri erst drei Tore erzielt. Was, wenn der Captain im strengen Herbst vermehrt pausieren muss? Oder in ein Formtief abrutscht?

1/7 Xherdan Shaqiri ist seit drei Partien ohne Skorerpunkt. Foto: Pius Koller

Darum gehts Xherdan Shaqiri ist in einer Minikrise, aber immer noch bester Skorer der Super League

FCB-Offensive ist stark von Shaqiri abhängig, Magnin sucht nach Alternativen

79 von 84 FCB-Toren wurden in diesem Jahr mit Shaqiri auf dem Platz erzielt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucas Werder Reporter Fussball

Es wäre falsch, Xherdan Shaqiri (33) abzuschreiben. Schliesslich ist der FCB-Captain mit vier Toren und drei Vorlagen in sieben Super-League-Spielen nicht nur der beste Basler, sondern auch der beste Skorer der gesamten Super League. An einem guten Tag ist der 125-fache Nationalspieler noch immer der mit Abstand beste Spieler der Liga. Ohne Wenn und Aber.

Doch am Sonntag bei der 1:2-Heimpleite gegen den FC Luzern will Shaqiri nicht viel gelingen. Das gilt auch für den Europa-League-Auftakt unter der Woche beim schwierigen Gastspiel in Freiburg (1:2) oder für das Wochenende davor im Cup gegen Carouge, als der Spielmacher nach seiner Einwechslung sogar noch einen Penalty verschoss.

Shaqiri in einer Minikrise? Vielleicht. Zumindest ist es verständlich, dass Ludovic Magnin (46) gegen Luzern seinen Captain schon nach einer Stunde vom Feld nimmt. Das grosse Problem: Ohne den blassen Shaqiri läuft in der FCB-Offensive gefühlt noch weniger. Schliesslich ist das gesamte Basler Spiel auf den Topskorer ausgelegt.

Miese Basler Bilanz ohne Shaq

Nimmt man den 6:1-Sieg in der ersten Cuprunde gegen Biel aus der Rechnung, haben die Basler wettbewerbsübergreifend zuletzt im Mai ein Tor erzielt, wenn Shaqiri nicht auf dem Feld stand. Ende Mai beim bedeutungslosen 3:2-Sieg gegen Lausanne, als der FCB-Meistertitel bereits feststand, trafen zweimal Kevin Carlos und einmal Bénie Traoré, bevor Xherdan Shaqiri in der Schlussphase eingewechselt wurde.

Es sind neben zwei Toren gegen Biel die einzigen drei FCB-Tore in diesem Kalenderjahr, die Shaqiri von der Bank aus mitansieht. Und das bei immerhin 35 Partien in allen Wettbewerben.

Klar hängt dieser Wert auch mit den hohen Einsatzzeiten von Shaqiri zusammen. In zwölf Partien in dieser Saison hat er erst 156 Minuten verpasst. Doch aufgrund der Dreifachbelastung mit Meisterschaft, Cup und internationalem Geschäft dürften in den kommenden Wochen deutlich mehr Minuten dazukommen als noch in der abgelaufenen Saison.

«Man hat gemerkt, dass Shaqiris Füsse nicht da waren»

Magnin braucht also dringend einen Plan B. Und zumindest in seinem Kopf scheint der FCB-Trainer auch bereits einen zu haben. «Ich habe mit Koba Koindredi eine Lösung, wenn Shaqiri nicht auf dem Platz steht», erklärt Magnin. Bitter aus Basler Sicht, dass der Neuzugang aus Lausanne gerade die beiden schwächeren Shaqiri-Spiele gegen Freiburg und Luzern verletzungsbedingt verpasst.

Bei der Heimniederlage gegen den FCL bringt Magnin darum Ibrahim Salah als Shaqiri-Ersatz. «Ich habe versucht, neuen Elan reinzubringen. Das hat nicht so gewirkt, wie ich mir das gewünscht habe. Man hat in der halben Stunde gemerkt, dass Shaqiris Füsse nicht da waren», bilanziert Magnin.

Von einer Krise seines Spielmachers will der FCB-Trainer aber nichts wissen. «Ich finde, die Leute gehen sehr hart mit ihm ins Gericht», sagt Magnin. «Er ist sehr wichtig für uns, das müssen die Leute wissen.»

Auf eine Mannschaft, die 79 ihrer 84 Tore in diesem Kalenderjahr mit Shaqiri auf dem Platz erzielt hat, trifft diese Aussage unbestritten zu.