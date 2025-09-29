DE
FR
Abonnieren
Salah köpfelt den Ball kläglich über das leere Tor
4:07
Highlights im Video:Basels Salah köpfelt den Ball kläglich über das leere Tor

Ohne Captain seit Mai torlos
Hat der FC Basel ein Shaqiri-Problem?

In der Super League hat der FC Basel in diesem Jahr ohne Xherdan Shaqiri erst drei Tore erzielt. Was, wenn der Captain im strengen Herbst vermehrt pausieren muss? Oder in ein Formtief abrutscht?
Publiziert: 17:09 Uhr
|
Aktualisiert: vor 58 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/7
Xherdan Shaqiri ist seit drei Partien ohne Skorerpunkt.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

  • Xherdan Shaqiri ist in einer Minikrise, aber immer noch bester Skorer der Super League
  • FCB-Offensive ist stark von Shaqiri abhängig, Magnin sucht nach Alternativen
  • 79 von 84 FCB-Toren wurden in diesem Jahr mit Shaqiri auf dem Platz erzielt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas WerderReporter Fussball

Es wäre falsch, Xherdan Shaqiri (33) abzuschreiben. Schliesslich ist der FCB-Captain mit vier Toren und drei Vorlagen in sieben Super-League-Spielen nicht nur der beste Basler, sondern auch der beste Skorer der gesamten Super League. An einem guten Tag ist der 125-fache Nationalspieler noch immer der mit Abstand beste Spieler der Liga. Ohne Wenn und Aber.

Doch am Sonntag bei der 1:2-Heimpleite gegen den FC Luzern will Shaqiri nicht viel gelingen. Das gilt auch für den Europa-League-Auftakt unter der Woche beim schwierigen Gastspiel in Freiburg (1:2) oder für das Wochenende davor im Cup gegen Carouge, als der Spielmacher nach seiner Einwechslung sogar noch einen Penalty verschoss.

Shaqiri in einer Minikrise? Vielleicht. Zumindest ist es verständlich, dass Ludovic Magnin (46) gegen Luzern seinen Captain schon nach einer Stunde vom Feld nimmt. Das grosse Problem: Ohne den blassen Shaqiri läuft in der FCB-Offensive gefühlt noch weniger. Schliesslich ist das gesamte Basler Spiel auf den Topskorer ausgelegt.

Mehr Super League
Heisse Otele-Szene – Magnin und Frick aber sind sich einig
Mit Video
Rot für FCL-Dorn?
Heisse Otele-Szene – Magnin und Frick aber sind sich einig
Machen zwei Stürmer YB wieder zur gefürchteten Walze?
Mit Video
Neues Power-Duo
Machen zwei Stürmer YB wieder zur gefürchteten Walze?
Das stört FCB-Trainer Magnin – neben den Mega-Böcken
«Darfst dich nicht wundern»
Das stört FCB-Trainer Magnin – neben den Mega-Böcken
«Ich kann eurem Rhythmus nicht folgen, tut mir leid»
«Kann euch nicht folgen»
YB-Coach Contini im Wechselbad der Gefühle

Miese Basler Bilanz ohne Shaq

Nimmt man den 6:1-Sieg in der ersten Cuprunde gegen Biel aus der Rechnung, haben die Basler wettbewerbsübergreifend zuletzt im Mai ein Tor erzielt, wenn Shaqiri nicht auf dem Feld stand. Ende Mai beim bedeutungslosen 3:2-Sieg gegen Lausanne, als der FCB-Meistertitel bereits feststand, trafen zweimal Kevin Carlos und einmal Bénie Traoré, bevor Xherdan Shaqiri in der Schlussphase eingewechselt wurde.

Es sind neben zwei Toren gegen Biel die einzigen drei FCB-Tore in diesem Kalenderjahr, die Shaqiri von der Bank aus mitansieht. Und das bei immerhin 35 Partien in allen Wettbewerben.

Klar hängt dieser Wert auch mit den hohen Einsatzzeiten von Shaqiri zusammen. In zwölf Partien in dieser Saison hat er erst 156 Minuten verpasst. Doch aufgrund der Dreifachbelastung mit Meisterschaft, Cup und internationalem Geschäft dürften in den kommenden Wochen deutlich mehr Minuten dazukommen als noch in der abgelaufenen Saison.

«Man hat gemerkt, dass Shaqiris Füsse nicht da waren»

Magnin braucht also dringend einen Plan B. Und zumindest in seinem Kopf scheint der FCB-Trainer auch bereits einen zu haben. «Ich habe mit Koba Koindredi eine Lösung, wenn Shaqiri nicht auf dem Platz steht», erklärt Magnin. Bitter aus Basler Sicht, dass der Neuzugang aus Lausanne gerade die beiden schwächeren Shaqiri-Spiele gegen Freiburg und Luzern verletzungsbedingt verpasst.

Bei der Heimniederlage gegen den FCL bringt Magnin darum Ibrahim Salah als Shaqiri-Ersatz. «Ich habe versucht, neuen Elan reinzubringen. Das hat nicht so gewirkt, wie ich mir das gewünscht habe. Man hat in der halben Stunde gemerkt, dass Shaqiris Füsse nicht da waren», bilanziert Magnin.

Von einer Krise seines Spielmachers will der FCB-Trainer aber nichts wissen. «Ich finde, die Leute gehen sehr hart mit ihm ins Gericht», sagt Magnin. «Er ist sehr wichtig für uns, das müssen die Leute wissen.»

Auf eine Mannschaft, die 79 ihrer 84 Tore in diesem Kalenderjahr mit Shaqiri auf dem Platz erzielt hat, trifft diese Aussage unbestritten zu.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
8
15
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
4
14
3
FC Thun
FC Thun
7
3
13
4
FC Zürich
FC Zürich
7
1
13
5
FC Basel
FC Basel
7
3
12
6
FC Sion
FC Sion
7
3
11
7
FC Luzern
FC Luzern
7
1
11
8
Servette FC
Servette FC
7
0
8
9
FC Lugano
FC Lugano
7
-5
7
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-4
5
12
FC Winterthur
FC Winterthur
7
-13
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Basel
        FC Basel